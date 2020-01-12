Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте

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Тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев прокомментировал выступление Ларисы Куклиной и Светланы Мироновой в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Тренер назвал провалом стрельбу российских биатлонисток в масс-старте
  • © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Для меня стали неожиданностью результаты Куклиной на стрельбе. По этим стартам нет никаких претензий к девчонкам на пристрелке. Делают 20—25 выстрелов и без единого промаха. Но утешает, что не только мы ошибались», — приводит слова Гурьева «Матч ТВ».

Он отметил, что на этом старте спортсменки использовали новые патроны.

«Я сразу сказал, что с ними что-то не то, потому что они ветер совсем не держат. Но мы выбрали лучшее из того, что было, и вышли с этими патронами. Будем как-то выбираться из этой ситуации. Все ждут от нас результата, но это просто капитальный провал», — добавил специалист.

Россиянки Миронова и Куклина финишировали на двух последних позициях — 29-й и 30-й, уступив победителю более пяти минут. Они допустили наибольшее число промахов среди всех участниц масс-старта — 10 и 11 соответственно.

Ранее Куклина высказалась о своей стрельбе в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе.

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