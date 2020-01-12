Биатлонистка Куклина высказалась о своей стрельбе в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе

Россиянка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Если бы я знала, что произошло на стрельбе, сказала бы. Не справилась с ветром. 30-я установка — сочувствую тем, кто на неё попадает. Роза ветров совершенно другая, мне не удалось справиться. Этот вал... Не смогла на нём сориентироваться. Из-за непрофессионализма. Это грубейшая моя ошибка. Столько лет бегать — и не суметь сориентироваться», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

29-летняя россиянка заняла последнее, 30-е место в масс-старте, допустив 11 промахов на четырёх огневых рубежах.

Ранее сообщалось, что Кайса Мякяряйнен победила в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе.