Биатлонистка Куклина высказалась о своей стрельбе в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе
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«Если бы я знала, что произошло на стрельбе, сказала бы. Не справилась с ветром. 30-я установка — сочувствую тем, кто на неё попадает. Роза ветров совершенно другая, мне не удалось справиться. Этот вал... Не смогла на нём сориентироваться. Из-за непрофессионализма. Это грубейшая моя ошибка. Столько лет бегать — и не суметь сориентироваться», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».
29-летняя россиянка заняла последнее, 30-е место в масс-старте, допустив 11 промахов на четырёх огневых рубежах.
Ранее сообщалось, что Кайса Мякяряйнен победила в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе.