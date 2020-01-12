Мякяряйнен победила в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе, россиянки — последние

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Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала победу в гонке с общим стартом на 12,5 км на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Мякяряйнен победила в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе, россиянки — последние
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

37-летняя Мякяряйнен преодолела дистанцию за 39 минут 58,9 секунды, допустив всего один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе и третье места заняли норвежки Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, в пассиве которых четыре и три промаха соответственно.

Россиянки Лариса Куклина и Светлана Миронова финишировали на двух последних позициях — 29-й и 30-й, уступив победителю более пяти минут. Они допустили наибольшее число промахов среди всех участниц масс-старта — 10 и 11 соответственно.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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