Мякяряйнен победила в масс-старте на этапе КМ в Оберхофе, россиянки — последние
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- globallookpress.com
37-летняя Мякяряйнен преодолела дистанцию за 39 минут 58,9 секунды, допустив всего один промах на четырёх огневых рубежах.
Второе и третье места заняли норвежки Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, в пассиве которых четыре и три промаха соответственно.
Россиянки Лариса Куклина и Светлана Миронова финишировали на двух последних позициях — 29-й и 30-й, уступив победителю более пяти минут. Они допустили наибольшее число промахов среди всех участниц масс-старта — 10 и 11 соответственно.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.