Вдвоём против всех: Миронова и Куклина участвуют в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

В немецком Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований женщины участвуют в масс-старте на 12,5 км. В числе 30 его участниц — россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Светлана Миронова

РИА Новости

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