Вдвоём против всех: Миронова и Куклина участвуют в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
- Светлана Миронова
- РИА Новости
- © Светлана Миронова
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12 января 2020
Экхофф выиграла дуэль за серебро у Рёйселанд. Для финишировавшей четвёртой Вирер это не очень хороший итог, так как её отрыв в Кубке мира сократится сильнее.
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Кайса Мякяряйнен впервые в карьере одержала победу на этапе в Оберхофе. 37 лет ждала она этого.
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Спор россиянок за 29-е место продолжается. Миронова допустила два промаха, Куклина всего один. Обе они проигрывают больше пяти минут Мякяряйнен.
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Норвежки не одержат сегодня восьмую подряд победу, но занять две оставшиеся ступени пьедестала почёта они должны. Вирер проигрывает скандинавкам 24 секунды.
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Впервые с декабря 2018 года Мякяряйнен отпразднует победу. У неё преимущество в 46 секунд над Рёйселанд и в 50 — над Экхофф.
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У Экхофф и Рёйселанд по промаху, Херрман отправилась на три штрафных круга, у Вирер он только один.
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Мякяряйнен с огромным трудом закрыла все мишени на четвёртой стрельбе, а Кривко четырежды промазала.
Unbelievable discipline on the shooting range in the wind for Kaisa Makarainen! She is heading for her first win of the season! #OBE20 Watch it now on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/XI8sGqdUaL— IBU World Cup (@IBU_WC) January 12, 2020
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В борьбе за бронзу Экхофф выигрывает 14 секунд у Рёйселанд, Херрман и Вирер.
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Мякяряйнен оторвалась на шесть секунд от Кривко, этого следовало ожидать. Но впереди ещё одна тяжелейшая стрельба, которая всё может изменить.
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Один промах у Мироновой! Она теперь обойдёт Куклину в споре за 29-е место.
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