Вдвоём против всех: Миронова и Куклина участвуют в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

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Владимир Зайвый
В немецком Оберхофе продолжается четвёртый этап Кубка мира по биатлону. В последний день соревнований женщины участвуют в масс-старте на 12,5 км. В числе 30 его участниц — россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Вдвоём против всех: Миронова и Куклина участвуют в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе
  • Светлана Миронова
  • РИА Новости
  • © Светлана Миронова
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  • 12 января 2020

    Экхофф выиграла дуэль за серебро у Рёйселанд. Для финишировавшей четвёртой Вирер это не очень хороший итог, так как её отрыв в Кубке мира сократится сильнее.

  • Кайса Мякяряйнен впервые в карьере одержала победу на этапе в Оберхофе. 37 лет ждала она этого.

  • Спор россиянок за 29-е место продолжается. Миронова допустила два промаха, Куклина всего один. Обе они проигрывают больше пяти минут Мякяряйнен.

  • Норвежки не одержат сегодня восьмую подряд победу, но занять две оставшиеся ступени пьедестала почёта они должны. Вирер проигрывает скандинавкам 24 секунды.

  • Впервые с декабря 2018 года Мякяряйнен отпразднует победу. У неё преимущество в 46 секунд над Рёйселанд и в 50 — над Экхофф.

  • У Экхофф и Рёйселанд по промаху, Херрман отправилась на три штрафных круга, у Вирер он только один.

  • Мякяряйнен с огромным трудом закрыла все мишени на четвёртой стрельбе, а Кривко четырежды промазала.

  • В борьбе за бронзу Экхофф выигрывает 14 секунд у Рёйселанд, Херрман и Вирер.

  • Мякяряйнен оторвалась на шесть секунд от Кривко, этого следовало ожидать. Но впереди ещё одна тяжелейшая стрельба, которая всё может изменить.

  • Один промах у Мироновой! Она теперь обойдёт Куклину в споре за 29-е место.

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