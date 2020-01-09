Первая гонка года: этап КМ по биатлону в Оберхофе открывается женским спринтом

В Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону проходит женский спринт. Цвета сборной России защищают Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых и Анастасия Поршнева. Заболевшая гриппом Екатерина Юрлова-Перхт на соревнования не приехала. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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