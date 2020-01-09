Первая гонка года: этап КМ по биатлону в Оберхофе открывается женским спринтом

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Борислав Головин
В Оберхофе в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону проходит женский спринт. Цвета сборной России защищают Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых и Анастасия Поршнева. Заболевшая гриппом Екатерина Юрлова-Перхт на соревнования не приехала. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Первая гонка года: этап КМ по биатлону в Оберхофе открывается женским спринтом
  • globallookpress.com
  • © Hendrik Schmidt/ZB
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  • 09 января 2020

    Уже можно начинать подводить итоги. Поздравляем с победой Морте Олсбу Рёйсланд, которая сегодня одержала первую победу в личной гонке в текущем сезоне. Это позволит прорваться ей в топ-10 общего зачёта. 

  • Тем временем Поршнева ушла на старт под 97-м номером! Давайте следить за последней россиянкой в этой гонке. Посмотрим, как себя проявит Анастасия и сумеет ли она порадовать своего супруга Никиту Поршнева. 

  • Резцова финишировала на промежуточном 33-м месте (+3:04,3). Три промаха у Кристины. 

  • А Старых добралась до стойки и допустила там ещё один промах. На выходе с рубежа Ирина лишь 51-я с более чем трёхминутным отставанием. 

  • Тем временем Миронова подвела итоги гонки в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Промахи? Не знаю, что случилось, на рубеже был сильный туман. На дистанции приходилось не очень просто, отсюда и не лучший ход», — заявила россиянка. 

  • Моника Хойниш-Старега сегодня может показать высокий результат. После двух рубежей с одним промахом она идёт пятой (+54,3). Если бы полячка не допустила неточность на стойке, то вполне способна была побороться за медаль. 

  • Ну а Экхофф сегодня останется без медалей. С двумя промахами на финише она расположилась на пятом месте (+1:07,1). Прервалась впечатляющая победная серия. 

  • Тем временем Куклина с двумя промахами финишировала на промежуточном 21-м месте (+2:18,7). 

  • Плохие новости для российских болельщиков. У Старых сразу три промаха на лёжке, а у Резцовой — два на стойке (а всего — три). 

  • Ну а Вирер на финише откровенно захлебнулась и упустила даже третье место. На нём остаётся Симон! А Доротея лишь четвёртая (+1:01,8). 

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