Первая гонка года: этап КМ по биатлону в Оберхофе открывается женским спринтом
- globallookpress.com
- © Hendrik Schmidt/ZB
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09 января 2020
Уже можно начинать подводить итоги. Поздравляем с победой Морте Олсбу Рёйсланд, которая сегодня одержала первую победу в личной гонке в текущем сезоне. Это позволит прорваться ей в топ-10 общего зачёта.
Roeiseland has a big lead in the sprint. Can anyone come out of the fog to challenge her? #OBE20 Watch live on https://t.co/ciQJfAvGkIpic.twitter.com/evNJMUjM1k— IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2020
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Тем временем Поршнева ушла на старт под 97-м номером! Давайте следить за последней россиянкой в этой гонке. Посмотрим, как себя проявит Анастасия и сумеет ли она порадовать своего супруга Никиту Поршнева.
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Резцова финишировала на промежуточном 33-м месте (+3:04,3). Три промаха у Кристины.
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А Старых добралась до стойки и допустила там ещё один промах. На выходе с рубежа Ирина лишь 51-я с более чем трёхминутным отставанием.
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Тем временем Миронова подвела итоги гонки в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Промахи? Не знаю, что случилось, на рубеже был сильный туман. На дистанции приходилось не очень просто, отсюда и не лучший ход», — заявила россиянка.
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Моника Хойниш-Старега сегодня может показать высокий результат. После двух рубежей с одним промахом она идёт пятой (+54,3). Если бы полячка не допустила неточность на стойке, то вполне способна была побороться за медаль.
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Ну а Экхофф сегодня останется без медалей. С двумя промахами на финише она расположилась на пятом месте (+1:07,1). Прервалась впечатляющая победная серия.
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Тем временем Куклина с двумя промахами финишировала на промежуточном 21-м месте (+2:18,7).
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Плохие новости для российских болельщиков. У Старых сразу три промаха на лёжке, а у Резцовой — два на стойке (а всего — три).
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Ну а Вирер на финише откровенно захлебнулась и упустила даже третье место. На нём остаётся Симон! А Доротея лишь четвёртая (+1:01,8).