За пределами десятки: Логинов финишировал 11-м в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси

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Сергей Стариков
В Анси продолжается третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Мужчины разыграли медали в гонке с общего старта. Золото завоевал Йоханнес Бё. Серебро досталось Эмилену Жаклену, а бронза — Тарьей Бё. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 11-е место. RT вёл текстовую трансляцию.
За пределами десятки: Логинов финишировал 11-м в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси
  • Александр Логинов
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 22 декабря 2019

    Тем временем финишировал последний из россиян — Матвей Елисеев. Он не допустил ни одного промаха в масс-старте, но занял лишь предпоследнее, 29-е место, уступив Йоханнесу 6 минут 8 секунд. На этом мы с вами ненадолго прощаемся. Далее нас ждёт гонка с общего старта у женщин. До скорого. 

  • А вот и Логинов. Он финишировал 11-м, уступив Йоханнесу Бё 2 минуты 17 секунд. Это очень серьёзное отставание, учитывая, что промахнулся он лишь на один раз больше. Поршнев остался 18-м. 

  • Далее финишировали Йоханнес Дале, Арнд Пайффер и Симон Эдер. Ждём Логинова. 

  • Фуркад не смог соперничать с Фийоном Майе в скорости и остался на пятой позиции. Неудачный результат для Мартена.

  • Серебро досталось Эмилену Жаклену. Впервые в карьере он стал вторым в индивидуальной дисциплине. Третьим финишировал Тарьей Бё. 

  • Финиш Йоханнеса Бё. Норвежец показал феноменальное выступление и заслуженно занял первое место. Очередное золото в копилке лидера общего зачёта и лучшего на данный момент биатлониста планеты. 

  • У Поршнева тоже дела идут не лучшим образом. Он уже пропустил вперёд Виндиша и откатился на 18-ю строчку. 3 минуты 21 секунду он уступает Йоханнесу. 

  • А вот и Логинов прошёл отсечку 13,5 км. Он уже 12-й с отставанием на 2 минуты 31 секунду. У Александра не хватило ни сил, ни работы лыж, чтобы соперничать с лидерами. 

  • Отметку 13,5 км прошли спортсмены. Йоханнес Бё — единоличный лидер. Жаклен — второй с отставанием на 45 секунд. Тарьей Бё уступает 53 секунды. Разрыв сократился. Фийон Майе и Фуркад безнадёжно отстали — 1 минута 15 секунд. 

  • Елисеев не допустил ни одного промаха за масс-старт, но идёт лишь на 28-м месте. Отставание просто ужасающее: 4 минуты 50 секунд. И это более чем за 2 км до финиша. 

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