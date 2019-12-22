За пределами десятки: Логинов финишировал 11-м в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси
- Александр Логинов
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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22 декабря 2019
Тем временем финишировал последний из россиян — Матвей Елисеев. Он не допустил ни одного промаха в масс-старте, но занял лишь предпоследнее, 29-е место, уступив Йоханнесу 6 минут 8 секунд. На этом мы с вами ненадолго прощаемся. Далее нас ждёт гонка с общего старта у женщин. До скорого.
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А вот и Логинов. Он финишировал 11-м, уступив Йоханнесу Бё 2 минуты 17 секунд. Это очень серьёзное отставание, учитывая, что промахнулся он лишь на один раз больше. Поршнев остался 18-м.
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Далее финишировали Йоханнес Дале, Арнд Пайффер и Симон Эдер. Ждём Логинова.
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Фуркад не смог соперничать с Фийоном Майе в скорости и остался на пятой позиции. Неудачный результат для Мартена.
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Серебро досталось Эмилену Жаклену. Впервые в карьере он стал вторым в индивидуальной дисциплине. Третьим финишировал Тарьей Бё.
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Финиш Йоханнеса Бё. Норвежец показал феноменальное выступление и заслуженно занял первое место. Очередное золото в копилке лидера общего зачёта и лучшего на данный момент биатлониста планеты.
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У Поршнева тоже дела идут не лучшим образом. Он уже пропустил вперёд Виндиша и откатился на 18-ю строчку. 3 минуты 21 секунду он уступает Йоханнесу.
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А вот и Логинов прошёл отсечку 13,5 км. Он уже 12-й с отставанием на 2 минуты 31 секунду. У Александра не хватило ни сил, ни работы лыж, чтобы соперничать с лидерами.
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Отметку 13,5 км прошли спортсмены. Йоханнес Бё — единоличный лидер. Жаклен — второй с отставанием на 45 секунд. Тарьей Бё уступает 53 секунды. Разрыв сократился. Фийон Майе и Фуркад безнадёжно отстали — 1 минута 15 секунд.
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Елисеев не допустил ни одного промаха за масс-старт, но идёт лишь на 28-м месте. Отставание просто ужасающее: 4 минуты 50 секунд. И это более чем за 2 км до финиша.
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