За пределами десятки: Логинов финишировал 11-м в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Анси

В Анси продолжается третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Мужчины разыграли медали в гонке с общего старта. Золото завоевал Йоханнес Бё. Серебро досталось Эмилену Жаклену, а бронза — Тарьей Бё. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 11-е место. RT вёл текстовую трансляцию.

Александр Логинов

РИА Новости

© Алексей Филиппов