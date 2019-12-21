В надежде на прорыв: россияне борются за награды в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси
- © JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
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21 декабря 2019
Серебряный призёр спринта Тарьей Бё. Именно он первым отправится вдогонку за Доллем.
It was second place for Tarjei Boe in the sprint. Will he be able to stay on the podium in the #ALGB19 pursuit and ahead of his brother? Find out on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/4MNOSEnLAR— IBU World Cup (@IBU_WC) December 21, 2019
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А вот и бронзовый призёр спринтерской гонки Фийон Майе.
Quentin Fillon Maillet gave the home crowd a lot to cheer about yesterday in third. Will he move up the podium in the #ALGB19 men pursuit. Watch him live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/uuOfGRVe2z— IBU World Cup (@IBU_WC) December 21, 2019
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Так исполнял пристрелку Йоханнес Бё. Его отставание от Долля составляет 14,8 секунды.
J.T Boe made up 14 seconds to win the relay in #HOC19. Can he catch 15 seconds today in the #ALGB19 men pursuit. Watch and see live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/P4b3SHQaXz— IBU World Cup (@IBU_WC) December 21, 2019
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Тем временем, пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщает, что на гонки преследования было продано 20 тыс. билетов. В Анси ожидается аншлаг.
20.000 tickets have been sold for today, so expect it to be 🔥🔥 in #ALGB19 🇫🇷 https://t.co/hCTbMLNdFc— IBU World Cup (@IBU_WC) December 21, 2019
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Первым из россиян в борьбу вступит Александр Логинов. В спринте лидер отечественной команды занял 11-е место, отстав от Долля на 44,8 секунды. Также в гонке выступят Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов.
21 декабря на этапе Кубка мира в Анси пройдут гонки преследования. Знай наших!— Биатлон России (@russianbiathlon) December 21, 2019
Трансляция на МАТЧ ТВ: https://t.co/XbEiEMpLuOpic.twitter.com/VvDQsEv31r
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Под первым номером в пасьюте стартует немец Бенедикт Долль, который великолепно провёл спринтерскую гонку. Спустя 9,4 секунды на дистанцию выйдет норвежец Тарьей Бё, а через 11,3 секунды — француз Кентен Фийон Майе. Далее стартует группа из трёх представителей Норвегии в лице Йоханнеса Бё, Эрленна Бьёнтегора и Йоханнеса Дале.
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Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.
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