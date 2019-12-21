В надежде на прорыв: россияне борются за награды в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси

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Сергей Стариков
В Анси продолжается третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Мужчины разыгрывают медали в гонке преследования. Под первым номером на дистанцию выйдет немец Бенедикт Долль, а вслед за ним побегут норвежец Тарьей Бё и француз Кентен Фийон Майе. Первым из россиян стартует Александр Логинов, который уступает лидеру 44,8 секунды. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
В надежде на прорыв: россияне борются за награды в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси
  • © JEAN-PIERRE CLATOT / AFP
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  • 21 декабря 2019

    Серебряный призёр спринта Тарьей Бё. Именно он первым отправится вдогонку за Доллем.

  • А вот и бронзовый призёр спринтерской гонки Фийон Майе.

  • Так исполнял пристрелку Йоханнес Бё. Его отставание от Долля составляет 14,8 секунды.

  • Тем временем, пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщает, что на гонки преследования было продано 20 тыс. билетов. В Анси ожидается аншлаг.

  • Первым из россиян в борьбу вступит Александр Логинов. В спринте лидер отечественной команды занял 11-е место, отстав от Долля на 44,8 секунды. Также в гонке выступят Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Эдуард Латыпов.

  • Под первым номером в пасьюте стартует немец Бенедикт Долль, который великолепно провёл спринтерскую гонку. Спустя 9,4 секунды на дистанцию выйдет норвежец Тарьей Бё, а через 11,3 секунды — француз Кентен Фийон Майе. Далее стартует группа из трёх представителей Норвегии в лице Йоханнеса Бё, Эрленна Бьёнтегора и Йоханнеса Дале.

  • Здравствуйте, уважаемые читатели. RT начинает текстовую онлайн-трансляцию мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.

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