В надежде на прорыв: россияне борются за награды в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Анси

В Анси продолжается третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. Мужчины разыгрывают медали в гонке преследования. Под первым номером на дистанцию выйдет немец Бенедикт Долль, а вслед за ним побегут норвежец Тарьей Бё и француз Кентен Фийон Майе. Первым из россиян стартует Александр Логинов, который уступает лидеру 44,8 секунды. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

© JEAN-PIERRE CLATOT / AFP