Грустные перспективы мужской эстафеты и растущая конкуренция у женщин: главные выводы этапа КМ по биатлону в Хохфильцене

Сборная России по биатлону завоевала четыре медали на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Подобного успеха национальная команда не добивалась с декабря 2016 года. При этом в мужской эстафете отечественные спортсмены остались без медалей, в то время как в женской до середины последнего круга претендовали на золото. Ярче по ходу уик-энда себя проявили Александр Логинов и Светлана Миронова: на их счету по два попадания на подиум.

Недобор в мужской эстафете

Второй этап подряд мужская сборная России радует личными результатами. Александр Логинов и Матвей Елисеев после четырёх гонок закрепились в первой шестёрке общего зачёта Кубка мира. Непросто сразу вспомнить времена, когда сразу два россиянина располагались так высоко в рейтинге, пусть даже в самом начале сезона. Разве что сразу после Олимпиады в Сочи к этому были близки Антон Шипулин и Евгений Гараничев.

В Хохфильцене Логинов завоевал первые две личные медали в сезоне — серебро и бронзу. Благодаря этому успеху он моментально поднялся на второе место в табели о рангах, и уступает только Йоханнесу Бё. Таких стабильных результатов, как у лидера сборной России, действительно нет ни у кого, кроме «непобедимого» норвежца. Елисеев остался без личной награды, но был к ней близок в спринте.

Также по теме На ступень выше: российские биатлонисты выиграли два серебра на этапе Кубка мира в Хохфильцене В Хохфильцене завершился второй день этапа Кубка мира по биатлону. Сборной России он принёс две серебряные медали. Кристина Резцова,...

Однако успехи двух биатлонистов лишь подчёркивают пропасть, которая образовалась между ними и партнёрами по команде. После второго этапа 24-е место занимает Гараничев, 36-м идёт Дмитрий Малышко. Эдуард Латыпов и Никита Поршнев за две гонки не смогли опередить по набранным баллам уехавшего домой Антона Бабикова — это особенно красноречиво говорит об их результатах, ведь и сам чемпион мира в эстафете не был грозой соперников в Эстерсунде.

Такая ситуация привела к тому, что в одном из видов программы сборная России перестала быть конкурентоспособной. Во второй раз подряд мужчины остались без медалей в эстафете, и такой результат стал закономерным. Усилий Логинова и Елисеева не хватает: на втором и третьем этапах составить им компанию на топ-уровне некому.

Формально третьим номером сборной является Гараничев, однако его нежелание участвовать в эстафетах из-за многочисленных неудач в прошлом вычёркивает его из потенциального списка кандидатов. Возможно, это и к лучшему — если биатлонист сам не чувствует в себе силы бежать в команде, то до добра его выход на старт точно не доведёт. С другой стороны, теряется смысл самого присутствия Гараничева в сборной — ни высоких личных результатов, хотя бы сравнимых с прошлогодними, он не показывает, ни в эстафетах бежать не хочет.

Тренерам остаётся от безысходности ставить в состав Малышко и Латыпова, которые сильно проигрывают либо в стрельбе, либо в скорости. Когда два этапа заведомо проиграны, теряется мотивация и у лидеров — Логинов в последней эстафете не горел желанием бороться за пятое место с Чехией. Ему и Елисееву сейчас гораздо важнее беречь силы на личные гонки, из которых как раз будет состоять следующий этап в Анси.

А вот тем командам, в которых нет претендентов на «хрустальные глобусы», но хватает биатлонистов среднего уровня, как раз удаётся добиваться успеха в эстафетах. К таким в Хохфильцене можно было отнести немцев и французов без Мартена Фуркада и Симона Детьё.

В связи с этим особенно печально, что сборной России остался не нужен Антон Бабиков. Конечно, его форму тоже не назовёшь идеальной, и в Эстерсунде он не выделялся на фоне Малышко, Латыпова и Поршнева. Но его присутствие в команде добавляло бы конкуренции, которой сейчас фактически нет совсем, а его личная мотивация вернуться на былой уровень пригодилась бы именно в эстафете. Пока не совершат огромный скачок вперёд нынешние члены сборной или не вернётся мужество к Гараничеву, эстафета останется слабым местом мужской российской команды.

Долгожданные результаты девушек

Ещё после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде у российских болельщиков появилась робкая надежда на возрождение женской команды. Светлана Миронова и Лариса Куклина показывали результаты, которые при чуть более удачном стечении обстоятельств приносили бы им медали. Немного проигрывала самой себе прошлогоднего образца, но всё-таки и не выступала совсем плохо Екатерина Юрлова-Перхт.

С такими вводными данными смотреть на все последующие этапы можно было с оптимизмом, но «прорвало» девушек уже в Хохфильцене. Об успехах Светланы Мироновой и всей эстафетной команды уже было сказано много. На фоне тех безрадостных лет, когда успехом считалось попадание в гонку преследования, это действительно прорыв. Остаётся только надеяться, что он не является временным всплеском, а получит продолжение. Ведь три года назад такое же восхищение вызывала Татьяна Акимова, но в постоянного претендента на медали она не превратилась.

Также по теме Двойной бронзовый старт: Миронова и Логинов заняли третье место в спринте на втором этапе КМ по биатлону в Хохфильцене Первый день этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене принёс сборной России две медали. Светлана Миронова стала бронзовым призёром в...

За успехом эстафетной четвёрки осталось в стороне выступление Тамары Ворониной. Она неудачно пробежала спринт, заняв только 60-е место, и не попала в состав на командную гонку. День отдыха пошёл 24-летней биатлонистке на пользу — в пасьюте Тамара смотрелась гораздо достойнее, закрыв все 20 мишеней, что является достижением для любого биатлониста на одной отдельно взятой дистанции. Достаточно сказать, что победительнице гонки Тириль Экхофф это удалось на Кубке мира впервые, а ведь она обладает гораздо большим опытом.

В актив Воронина может записать и то, что если отбросить стартовые гандикапы, то она бы заняла среди всех спортсменок 16-е место, а лучшей из россиянок по этому показателю Кристине Резцовой она бы проиграла всего полторы секунды. Если сравнить с тем, как в том же пасьюте выступали мужчины, то Воронина их явно превзошла.

После этапа в Хохфильцене обратить внимание стоило бы на ещё один любопытный факт. Союз биатлонистов России ведёт свой собственный рейтинг спортсменов, в котором учитываются результаты не только на Кубке мира, но и на других соревнованиях, в том числе национальных. И в нём лидируют вовсе не Миронова с Куклиной, а выступавшие на этапе Кубка IBU Екатерина Глазырина, Ирина Старых и Анастасия Поршнева.

Само собой, рейтинг СБР — довольно условный показатель, но для основного состава сборной он может стать определённым сигналом. Оставшиеся без Кубка мира Глазырина, Старых и Поршнева всеми силами будут и дальше стараться пробиться в команду на будущие этапы, когда состоится обновление состава. Об этих именах не стоит забывать ни болельщикам, ни тренерам, ни тем, кого они могут заменить.