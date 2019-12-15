Конец медальной серии: Миронова заняла 11-е место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
- РИА Новости
- © Денис Костюченко
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15 декабря 2019
На этом давайте прощаться, но ненадолго. Уже в 16:15 мск начнётся мужская эстафета. А трансляция женской гонки преследования подошла к концу.
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Сегодня российские девушки остались без медалей, но пока требовать большего не приходится, вчера они и так очень порадовали вторым местом в эстафете.
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Резцова заняла 18-е место, Юрлова-Перхт довольствуется 22-й строчкой. Воронина осталась 36-й с чистой стрельбой.
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Миронова поборолась на последнем круге и поднялась на 11-е место. Что ж, ход она всё равно показала хороший, а с четырьмя промахами на что-то большее надеяться нереально. Хотя Вирер с пятью ошибками стала девятой.
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Тириль Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Ханна Эберг пришла к финишу второй, Ингрид Тандревольд завоевала бронзу.
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Экхофф, кстати, впервые в карьере закрыла все 20 мишеней в одной гонке. Ей осталось пробежать 800 метров, чтобы это привело её к победе.
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Миронова бежит 13-й, Резцова вернулась на 19-е место, Юрлова-Перхт пока идёт 22-й.
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Вновь Миронова, Юрлова-Перхт и Резцова мажут. Им бы теперь во втором десятке остаться.
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Эберг уходит со стрельбища второй, Бреза промахнулась и пропустила шведку. Тандревольд претендует на бронзу, хотя может и отыграть десять секунд у Эберг.
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Пять из пяти у Экхофф, она сегодня празднует победу, хотя стартовала под восьмым номером.
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