Конец медальной серии: Миронова заняла 11-е место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

В Хохфильцене состоялась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Светлана Миронова, стартовавшая под третьим номером, пришла к финишу 11-й, допустив по промаху на каждом огневом рубеже. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, с которой на пьедестал почёта поднялись шведка Ханна Эберг и соотечественница Ингрид Тандревольд. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Денис Костюченко