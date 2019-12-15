Конец медальной серии: Миронова заняла 11-е место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

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Владимир Зайвый
В Хохфильцене состоялась женская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Светлана Миронова, стартовавшая под третьим номером, пришла к финишу 11-й, допустив по промаху на каждом огневом рубеже. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, с которой на пьедестал почёта поднялись шведка Ханна Эберг и соотечественница Ингрид Тандревольд. RT ведёт текстовую трансляцию.
Конец медальной серии: Миронова заняла 11-е место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
  • РИА Новости
  • © Денис Костюченко
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  • 15 декабря 2019

    На этом давайте прощаться, но ненадолго. Уже в 16:15 мск начнётся мужская эстафета. А трансляция женской гонки преследования подошла к концу.

  • Сегодня российские девушки остались без медалей, но пока требовать большего не приходится, вчера они и так очень порадовали вторым местом в эстафете.

  • Резцова заняла 18-е место, Юрлова-Перхт довольствуется 22-й строчкой. Воронина осталась 36-й с чистой стрельбой.

  • Миронова поборолась на последнем круге и поднялась на 11-е место. Что ж, ход она всё равно показала хороший, а с четырьмя промахами на что-то большее надеяться нереально. Хотя Вирер с пятью ошибками стала девятой.

  • Тириль Экхофф выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Ханна Эберг пришла к финишу второй, Ингрид Тандревольд завоевала бронзу.

  • Экхофф, кстати, впервые в карьере закрыла все 20 мишеней в одной гонке. Ей осталось пробежать 800 метров, чтобы это привело её к победе.

  • Миронова бежит 13-й, Резцова вернулась на 19-е место, Юрлова-Перхт пока идёт 22-й.

  • Вновь Миронова, Юрлова-Перхт и Резцова мажут. Им бы теперь во втором десятке остаться.

  • Эберг уходит со стрельбища второй, Бреза промахнулась и пропустила шведку. Тандревольд претендует на бронзу, хотя может и отыграть десять секунд у Эберг.

  • Пять из пяти у Экхофф, она сегодня празднует победу, хотя стартовала под восьмым номером.

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