C прицелом на вторую медаль: россиянки претендуют на победу в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

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Владимир Зайвый
В Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20. Субботнюю программу соревнований открывает женская эстафета. Сборную России в гонке представляют Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Миронова после бронзы в спринте постарается выиграть свою вторую медаль. RT ведёт текстовую трансляцию.
C прицелом на вторую медаль: россиянки претендуют на победу в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене
  • РИА Новости
  • © Денис Костюченко
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  • 14 декабря 2019

    У Хекки один штрафной круг, швейцарки вряд ли уже поднимутся на пьедестал почёта. На третье место вышла сборная США, которую преследуют Украина, Швейцария и Канада.

  • Но как же быстро провела стрельбу Олсбу-Ройселанн! Даже с одним промахом она проигрывает 15 секунд!

  • Да!!! С одним доппатроном отстреляла Юрлова-Перхт! Сборная России должна сегодня одержать победу в женской эстафете!

  • Олсбу-Ройселанн постепенно догоняет Юрлову-Перхт, между биатлонистками 23 секунды. Но с чистой стрельбой россиянка никого к себе не подпустит.

  • Напомним, что последняя победа у российских девушек была в прошлом сезоне. Тогда Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выиграли этап в Оберхофе в один день с мужчинами.

  • На четвёртое место поднялась Польша стараниями Магдалены Гвиздонь. Она проигрывает Юрловой-Перхт больше минуты. Далее в одной группе с полячкой бегут канадка Эмма Ландер, американка Эмили Дрейссигаккер и украинка Елена Пидгрушная.

  • Олсбу-Ройселанн тоже чисто отработала, как и Хекки. У России остаётся 26 секунд преимущества.

  • Молодец, Екатерина! Пять из пяти! С последним выстрелом долго выцеливала, но всё-таки все мишени закрыла!

  • Два лидера эстафеты пока бегут одинаково, Юрлова-Перхт даже одну секунду отыграла. Хекки и Санфилиппо между собой разыгрывают бронзу, от норвежки они продолжают отставать.

  • Олсбу-Ройселанн была в спринте седьмой с двумя промахами. Юрлова-Перхт проиграла ей 36 секунд с такой же стрельбой. Но не будем делать выводов из вчерашних результатов.

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