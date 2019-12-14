C прицелом на вторую медаль: россиянки претендуют на победу в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене
- РИА Новости
- © Денис Костюченко
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14 декабря 2019
У Хекки один штрафной круг, швейцарки вряд ли уже поднимутся на пьедестал почёта. На третье место вышла сборная США, которую преследуют Украина, Швейцария и Канада.
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Но как же быстро провела стрельбу Олсбу-Ройселанн! Даже с одним промахом она проигрывает 15 секунд!
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Да!!! С одним доппатроном отстреляла Юрлова-Перхт! Сборная России должна сегодня одержать победу в женской эстафете!
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Олсбу-Ройселанн постепенно догоняет Юрлову-Перхт, между биатлонистками 23 секунды. Но с чистой стрельбой россиянка никого к себе не подпустит.
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Напомним, что последняя победа у российских девушек была в прошлом сезоне. Тогда Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выиграли этап в Оберхофе в один день с мужчинами.
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На четвёртое место поднялась Польша стараниями Магдалены Гвиздонь. Она проигрывает Юрловой-Перхт больше минуты. Далее в одной группе с полячкой бегут канадка Эмма Ландер, американка Эмили Дрейссигаккер и украинка Елена Пидгрушная.
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Олсбу-Ройселанн тоже чисто отработала, как и Хекки. У России остаётся 26 секунд преимущества.
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Молодец, Екатерина! Пять из пяти! С последним выстрелом долго выцеливала, но всё-таки все мишени закрыла!
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Два лидера эстафеты пока бегут одинаково, Юрлова-Перхт даже одну секунду отыграла. Хекки и Санфилиппо между собой разыгрывают бронзу, от норвежки они продолжают отставать.
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Олсбу-Ройселанн была в спринте седьмой с двумя промахами. Юрлова-Перхт проиграла ей 36 секунд с такой же стрельбой. Но не будем делать выводов из вчерашних результатов.
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