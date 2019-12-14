C прицелом на вторую медаль: россиянки претендуют на победу в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

В Хохфильцене продолжается второй этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/20. Субботнюю программу соревнований открывает женская эстафета. Сборную России в гонке представляют Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Миронова после бронзы в спринте постарается выиграть свою вторую медаль. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Денис Костюченко