Первая медаль Елисеева, прогресс Куклиной и провал Малышко: как российские биатлонисты провели этап КМ в Эстерсунде

Сборная России по биатлону довольно неплохо провела стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде. Матвей Елисеев стал третьим в спринте и завоевал первую личную медаль в карьере. Ларису Куклину от победы в индивидуалке отделил один промах. А в эстафетах отечественные четвёрки остановились в шаге от наград. Однако нашлись поводы и для разочарований. Дмитрий Малышко в четырёх гонках совершил 16 выстрелов мимо цели, а Антон Бабиков признал, что в настоящий момент его форма далека от идеала.

Прорыв Елисеева

Стартового этапа Кубка мира по биатлону российские болельщики и эксперты ждали с нескрываемым волнением, ведь предсказать, в каком состоянии предстанет в Эстерсунде отечественная сборная, было крайне тяжело. Информация о состоянии лидера команды Александра Логинова, который перед началом сезона испытывал проблемы со здоровьем, оставалась неизвестной. По словам спортсмена, за 20 дней до первой гонки он не мог оттолкнуться правой рукой от кровати из-за сильных болей.

А вокруг объявления состава женской сборной России и вовсе разгорелся скандал. Всё дело в том, что в него не попала Тамара Воронина, которая великолепно провела отборочные старты. Зато в ростер включили не готовившуюся с командой, но опытную Ирину Старых. В результате под давлением общественности состав всё же изменили, и последняя отправилась на Кубок IBU вместе с отбывшей дисквалификацию Екатериной Глазыриной.

Но для Ворониной дебют на Кубке мира получился крайне неудачным. Её с ходу поставили на супермикст вместе с Матвеем Елисеевым, и Тамара провалилась на стойке, заработав четыре штрафных круга. В смешанной эстафете россияне выступили куда успешнее. Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова свою половину гонки прошли не слишком удачно, но Логинов вместе с Дмитрием Малышко вытянули команду на четвёртую позицию.

Зато первые же личные гонки в Эстерсунде показали, что российские биатлонисты готовы сражаться за награды. Собственно, в спринте третий результат показал Елисеев, а вслед за ним в итоговом протоколе расположился Логинов. За 26-летнего уроженца Зеленограда все порадовались особенно, ведь он уже в прошлом сезоне показывал хорошие результаты, но до наград ему всякий раз не хватало самой малости. А в новом он с ходу завоевал долгожданную медаль и продемонстрировал, что готов взять на себя бремя лидерства в сборной.

У мужчин порадовал не только Елисеев, но и Эдуард Латыпов. Уроженец Гродно провёл великолепную подготовку к сезону и, по признанию тренеров, был готов навязать конкуренцию Логинову с Елисеевым. В первых личных гонках он это доказать не смог, заняв 25-е и 50-е места, зато в эстафете порадовал.

Латыпов принял эстафету от Малышко на третьем этапе лишь восьмым с полутораминутным отставанием от лидера, но сумел сотворить практически чудо и вернул сборную России в борьбу за медали, продемонстрировав попутно и крепость нервов. На огневых рубежах Эдуард допустил лишь один промах. Появление в сборной такого эстафетного бойца не может не радовать.

Прогресс Куклиной

Приятный сюрприз в лице Ларисы Куклиной преподнесла и женская команда. В прошлом сезоне биатлонистка зарекомендовала себя как хороший стрелок, но не слишком сильный «бегунок». К тому же она пропускала немало гонок из-за болезней и слишком много времени, по мнению болельщиков, уделяла социальным сетям.

Однако в Эстерсунде Куклина продемонстрировала, что, как и Латыпов, великолепно готова к сезону. Если в спринте она с одним промахом финишировала 18-й, то в индивидуалке стала пятой — это лучший результат в личных гонках КМ в её карьере.

И если отличная стрельба Ларисы не стала сюрпризом, то скорость приятно удивила. В этом компоненте она уступила лишь традиционно самой быстрой биатлонистке команды Светлане Мироновой.

Такие результаты подтолкнули тренерский штаб к тому, чтобы поставить Куклину на последний этап эстафеты, хотя ранее он был забронирован за Екатериной Юрловой-Перхт. Лариса не подвела и тут, допустив лишь один промах и позволив отечественному квартету закрепиться в пятёрке.

Таким образом, сборная России в Швеции проявила себя как бесспорно боеспособная единица. Елисеев завоевал первую медаль КМ в карьере, а Куклину в индивидуальной гонке от победы отделил всего один промах. Логинов, несмотря на проблемы со здоровьем, дважды попал в топ-10 в личных гонках. Это не может не внушать уверенность в преддверии второго этапа в Хохфильцене.

Упущенный шанс Бабикова

Впрочем, не обошлось и без негативных моментов для команды. Во-первых, мягко говоря, не лучшую готовность продемонстрировали опытные биатлонисты. У мужчин речь идёт о Евгении Гараничеве и Дмитрии Малышко. Оба не сумели порадовать скоростью, а последний ещё и провалил свой этап в мужской эстафете, заехав на штрафной круг. В личных гонках Дмитрий также успеха не добился — 58-е и 39-е места. Гараничев по крайней мере стал 11-м в индивидуалке, что вселило определённый оптимизм.

Неудачно выступил в Эстерсунде и Антон Бабиков, который по-прежнему не может набрать такую форму, как три года назад, когда он побеждал в гонке преследования в том же Эстерсунде. На этот раз Антон получил квоту на этап лишь благодаря победе на Кубке IBU и своим шансом не воспользовался.

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В спринте чемпион мира занял лишь 41-е место, а в индивидуальной гонке — достаточно высокое 14-е. При этом Антон продемонстрировал идеальную стрельбу, но пропустил вперёд Логинова с Гараничевым, допустивших по два промаха. После Бабиков признал свой лыжный ход «отвратительным» и заявил, что с такой скоростью «не может ничем помочь» сборной.

У женщин пока далека от идеальной формы опытнейшая Юрлова-Перхт, которая традиционно готовилась к сезону самостоятельно. В Эстерсунде она не только не продемонстрировала высокой скорости, но и допустила большое количество промахов, особенно на проблемной для себя стойке. Однако Екатерина отлично знает, как набирать идеальные кондиции, а потому нет сомнений, что в Хохфильцене она будет выглядеть куда лучше.

А вот Виктория Сливко, как и Бабиков, попавшая на КМ благодаря Кубку IBU, скорее всего, отправится готовиться к «Ижевской винтовке». Старший тренер женской сборной Виталий Норицын заявил, что «закапывать» спортсменку в таком состоянии не стоит. В спринте она стала лишь 61-й, после чего на старт не выходила.

Пока не порадовали и молодые Никита Поршнев с Кристиной Резцовой. Но оба, вероятно, получат шанс в Хохфильцене, тем более что первый в прошлом сезоне стал призёром чемпионата мира в составе эстафетной четвёрки. Наверняка останется в основной команде и Воронина, которая не только дебютировала в эстафете, но и достаточно успешно выступила в личных гонках (29-е место в спринте и 14-е в индивидуалке).