Юрлова объяснила три промаха в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, в которой она показала 16-й результат, совершив три промаха на четырёх огневых рубежах.
Юрлова объяснила три промаха в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде
  • © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Трасса была полегче, чем у ребят вчера. У нас не было сырости. А снег, который прошёл, особо не испортил трассу. Она была быстрой и жёсткой. Основная задача была — координационно правильно пройти дистанцию: аккуратно работать на спусках, выбирать места пожёстче в подъём. Никаких нареканий к трассе нет», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

По словам Юрловой-Перхт, совершившей два промаха из трёх на первой «стойке», к ошибкам на огневом рубеже привёл порывистый ветер.

«Последнюю «стойку» старалась работать как можно быстрее, было небольшое затишье. Но не прошёл один габарит. Ходом пока недовольна. Только со второй половины дистанции начала чувствовать отталкивание», — добавила она.

Ранее сообщалось, что итальянская биатлонистка Доротея Вирер возглавляет общий зачёт Кубка мира после индивидуальной гонки в Эстерсунде.

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