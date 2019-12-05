Итальянская биатлонистка Вирер лидирует в общем зачёте КМ после индивидуальной гонки в Эстерсунде

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Итальянка Доротея Вирер упрочила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону по итогам индивидуальной гонки на этапе в шведском Эстерсунде, которая состоялась в четверг, 5 декабря, и завершилась победой француженки Жюстин Бреза.
Итальянская биатлонистка Вирер лидирует в общем зачёте КМ после индивидуальной гонки в Эстерсунде
  • © JOHAN AXELSSON via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

На данный момент в активе Вирер значатся 96 очков. У ближайшей её преследовательницы, чешской спортсменки Маркеты Давидовой, — 78 баллов.

Лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира, Лариса Куклина, набрала 63 очка и занимает восьмую позицию. Тамара Воронина с 39 баллами идёт девятой, а Светлана Миронова (26 очков) и Екатерина Юрлова-Перхт (25) расположились на 26-й и 27-й строчках соответственно.

Ранее сообщалось, что Бреза одержала победу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде.

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