Итальянская биатлонистка Вирер лидирует в общем зачёте КМ после индивидуальной гонки в Эстерсунде
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На данный момент в активе Вирер значатся 96 очков. У ближайшей её преследовательницы, чешской спортсменки Маркеты Давидовой, — 78 баллов.
Лучшая из россиянок в общем зачёте Кубка мира, Лариса Куклина, набрала 63 очка и занимает восьмую позицию. Тамара Воронина с 39 баллами идёт девятой, а Светлана Миронова (26 очков) и Екатерина Юрлова-Перхт (25) расположились на 26-й и 27-й строчках соответственно.
Ранее сообщалось, что Бреза одержала победу в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде.