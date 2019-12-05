Куклина заняла пятое место в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде

Россиянка Лариса Куклина заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

© Денис Костюченко

РИА Новости

Российская биатлонистка преодолела дистанцию за 45 минут 2,9 секунды, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Победу одержала француженка Жюстин Бреза. Второе место заняла украинка Юлия Джима. Третьей стала ещё одна представительница Франции Жюли Симон. Тамара Воронина завершила гонку 14-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 16-й, Светлана Миронова — 44-й, Кристина Резцова — 62-й, а Виктория Сливко — 65-й. RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.