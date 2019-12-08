Женская сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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Женская сборная России заняла пятое место в эстафетной гонке 4 × 6 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Женская сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
  • РИА Новости

Российская команда в составе Тамары Ворониной, Светланы Мироновой, Екатерины Юрловой-Перхт и Ларисы Куклиной преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 46,4 секунды, избежав штрафных кругов.

Победу одержали норвежки Каролин Кноттен, Ингрид Тандреволд, Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд. Второе место заняли представительницы Швейцарии Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Айта Гаспарин и Лена Хекки. Тройку призёров замкнула команда Швеции в составе Линн Перссон, Эльвиры Эберг, Моны Брорссон и Ханны Эберг.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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