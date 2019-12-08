Борьба за первый подиум: в Эстерсунде проходит женская эстафета на этапе КМ по биатлону

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Борислав Головин
В Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону проходит женская эстафета. Сборная России представлена Тамарой Ворониной, Светланой Мироновой, Екатериной Юрловой-Перхт и Ларисой Куклиной. Отечественные спортсменки постараются завоевать первую медаль в новом сезоне. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Борьба за первый подиум: в Эстерсунде проходит женская эстафета на этапе КМ по биатлону
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф
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  • 08 декабря 2019

    Отметка 4.8 км. Брорссон «везёт» Гаспарин уже 9,8 секунды. В спину ей дышат Экхофф и Хинц! Юрлова-Перхт уступает +1:02,4 секунды. 

  • Юрлова-Перхт, к сожалению, сумела закрыть последнюю мишень лишь с третьей попытки. Два промаха, и россиянка уступает лидеру уже более минуты (+1:01,9). С седьмого места сдвинуться пока никуда не удаётся. 

  • Брорссон отработала идеально! Она первая! Аита Гаспарин снова закрыла все пять мишеней (+6,6). А вот у Экхофф с Хинц по два промаха. Немка третья (+20,3), норвежка четвёртая (+26,0), далее Шевалье (+28,0) и Хаузер (+28,4). 

  • Брорссон приходится тяжело и перед вторым рубежом она уступает Экхофф уже пять секунд. Хинц третья (+10,4). 

  • Отметка 2,8 км. В лидеры вышла Экхофф, а Юрлова-Перхт уступает ей 44,9 секунды. То есть россиянка сейчас «держит» скорость норвежки. 

  • Экхофф с Брорссон отработали идеально и ушли с рубежа в одни ноги. А вот немка с француженкой допустили по промаху. На третье место неожиданно вышла швейцарка Аита Гаспарин (+5,5). Далее Хинц (+10,8) и Шевалье (+13,7). У Юрловой-Перхт тоже есть один промах. Она седьмая (+44,6). 

  • Отметка 1,6 км. Шведка Брорссон «везёт» за собой француженку Шевалье и норвежку Экхофф. Они всего в нескольких секундах перед очередным огневым рубежом. Юрлова-Перхт переместилась на седьмое место. 

  • Тем временем Воронина в прямом эфире «Матч ТВ» подвела итоги своего выступления.

    «Ощущения были немного иные, чем в супермиксте, но волнение присутствовало. Первый круг пыталась пройти в толпе, а потом старалась держаться за всеми в группе. Промахи на стойке? Говорила себе, что нужно успокоиться, спокойно отработать и попасть. Последний круг не очень получился. Всё-таки шла не своей скоростью, поэтому закислилась», — рассказала биатлонистка.  

  • Смена этапа. 

    Швеция, Франция (+5,5), Германия (+16,8), Норвегия (+17,0), Швейцария (+17,4)... 8. РОССИЯ (+50,1). К сожалению, на последних метрах дистанции силы оставили Миронову, но она всё равно большая молодец. Дальше будет работать Юрлова-Перхт. 

  • 400 метров до передачи эстафеты! Эльвира Оберг не пускает вперёд Бреза! Остальные чуть отстали! 

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