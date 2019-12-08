Борьба за первый подиум: в Эстерсунде проходит женская эстафета на этапе КМ по биатлону

В Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону проходит женская эстафета. Сборная России представлена Тамарой Ворониной, Светланой Мироновой, Екатериной Юрловой-Перхт и Ларисой Куклиной. Отечественные спортсменки постараются завоевать первую медаль в новом сезоне. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

РИА Новости

© Александр Вильф