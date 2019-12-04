В погоне за второй медалью: мужчины бегут индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

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Сергей Стариков
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. В индивидуальной гонке медали разыгрывают мужчины. Сборную России в данной дисциплине представляют Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Антон Бабиков, а также Матвей Елисеев, завоевавший бронзу в спринте. RT ведёт текстовую трансляцию.
В погоне за второй медалью: мужчины бегут индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
  • globallookpress.com
  • © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
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  • 04 декабря 2019

    А вот и один из главных преследователей Йоханнеса. Кентен Фийон Майе конкурировал с норвежцем на дистанции, но на стрельбище провалился. Два промаха и француз выбывает из борьбы за высокие места. 

  • Первая стрельбы для Расторгуева и Бё. Андрей допустил один промах, а Йоханнес был идеально точен. Не слишком быстро отработал норвежец, но здесь главное не промазать. Цена ошибки слишком высока. 

  • А вот и первые снайперы подоспели. Детьё, Долль и Моравец чисто отработали на лёжке и возглавили турнирную таблицу. 

  • Стартовали двое российских спортсменов. Под 31-м номер на трассу вышел Александр Логинов, под 33-м — Дмитрий Малышко.

  • Первую отметку прошёл Йоханнес Бё. На 2,8 км он первый и уже выигрывает у ближайших конкурентов 8,5 секунды. И это при том, что соперники у него не из слабых. Тем временем стартовал Тарьей Бё. 

  • Пока никто из спортсменов не сумел отработать чисто на огневом рубеже. Эдер и Вегер также допустили по одному промаху. 

  • Пока не очень уверенно стреляют спортсмены. Хофер также не обошёлся без промахов, но всё же показал лучшее время после первое стрельбы. Эдер постарается сместить его с первой строчки. Тем временем, Латыпов стартовал.

  • Неудачно отстрелялся и Шемпп. Один промах допустил немец, что в индивидуальной гонке является крайне серьёзной ошибкой. Одна минута добавилась к времени немца. 

  • Тем временем, Фемлинг подошёл к стрельбищу. Олимпийский чемпион в эстафете не радовал быстрым ходом, а в стрельбе так же был не безупречен. Два промаха. 

  • А вот и Мартен Фуркад. Под 20 номером он отправился на трассу. 

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