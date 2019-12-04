В погоне за второй медалью: мужчины бегут индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20. В индивидуальной гонке медали разыгрывают мужчины. Сборную России в данной дисциплине представляют Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Антон Бабиков, а также Матвей Елисеев, завоевавший бронзу в спринте. RT ведёт текстовую трансляцию.

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