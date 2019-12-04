В погоне за второй медалью: мужчины бегут индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
- globallookpress.com
- © Johan Axelsson/ZUMAPRESS.com
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04 декабря 2019
А вот и один из главных преследователей Йоханнеса. Кентен Фийон Майе конкурировал с норвежцем на дистанции, но на стрельбище провалился. Два промаха и француз выбывает из борьбы за высокие места.
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Первая стрельбы для Расторгуева и Бё. Андрей допустил один промах, а Йоханнес был идеально точен. Не слишком быстро отработал норвежец, но здесь главное не промазать. Цена ошибки слишком высока.
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А вот и первые снайперы подоспели. Детьё, Долль и Моравец чисто отработали на лёжке и возглавили турнирную таблицу.
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Стартовали двое российских спортсменов. Под 31-м номер на трассу вышел Александр Логинов, под 33-м — Дмитрий Малышко.
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Первую отметку прошёл Йоханнес Бё. На 2,8 км он первый и уже выигрывает у ближайших конкурентов 8,5 секунды. И это при том, что соперники у него не из слабых. Тем временем стартовал Тарьей Бё.
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Пока никто из спортсменов не сумел отработать чисто на огневом рубеже. Эдер и Вегер также допустили по одному промаху.
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Пока не очень уверенно стреляют спортсмены. Хофер также не обошёлся без промахов, но всё же показал лучшее время после первое стрельбы. Эдер постарается сместить его с первой строчки. Тем временем, Латыпов стартовал.
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Неудачно отстрелялся и Шемпп. Один промах допустил немец, что в индивидуальной гонке является крайне серьёзной ошибкой. Одна минута добавилась к времени немца.
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Тем временем, Фемлинг подошёл к стрельбищу. Олимпийский чемпион в эстафете не радовал быстрым ходом, а в стрельбе так же был не безупречен. Два промаха.
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А вот и Мартен Фуркад. Под 20 номером он отправился на трассу.
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