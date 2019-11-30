Проверка лидеров: россияне участвуют в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
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- © Plihal Libor/CTK
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30 ноября 2019
После второго огневого рубежа лидирует Италия. 10,9 секунды ей уступает Финляндия, далее США (+ 30,7) и Швеция (+ 33,4).
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Великолепно отработала Витоцци. Чудеса скорострельности и с точностью всё в порядке. Не ошиблась и Эдер. А вот Юрлова-Перхт провалила стрельбу на стойке. Один штрафной круг пришлось пройти россиянке. Как итог, лишь 13-е место и 1 минуты 4 секунды отставания.
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Второй огневой рубеж.
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Отметка 3,7 км. Витоцци лидирует, Перссон уступает ей 0,6 секунды, Юрлова-Перхт — 1,2 секунды. Далее Эдер, Семеренко, Алимбекова, Хорхлер.
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Биатлонистки идут очень плотной группой, в которую входят около десяти спортсменок. Юрлова-Перхт пропустила вперёд Витоцци и Перссон.
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На отметке 2,7 км Юрлова-Перхт сохранила первое место. Перссон уступает ей 0,9 секунды, Витоцци — 1,3 секунды. Далее Эдер, Алимбекова и Хорхлер.
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Отличное начало для российской сборной. После фиаско Ворониной на первом же огневом рубеже чистая стрельба Юрловой-Перхт настраивает на мажорный лад.
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Великолепная стрельба Юрловой-Перхт. Россиянка отстреляла быстро и точно — ни одного промаха и первое место. На второй строчке расположилась немка Хорхлер (+4,0 секунды), за ней шведка Перссон (+4,2 секунды).
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А мы ждём первую стрельбу. Спортсменки уже на стадионе и готовы сразиться на рубеже.
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Спортсменки прошли отметку 1,7 км. Лидирует финка Кайся Эдер, за ней — итальянка Лиза Витоцци, затем Селина Гаспарин. Екатерина Юрлова-Перхт идёт шестой.
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