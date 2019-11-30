Проверка лидеров: россияне участвуют в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде

В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону в сезоне-2019/2020. После сингл-микста спортсмены участвуют в смешанной эстафете. Россию представляют лидеры сборной Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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