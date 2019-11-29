Без Кузьминой и Дальмайер, но с Вирер и Виттоцци: на кого будут ориентироваться российские биатлонистки в новом сезоне

30 ноября в шведском Эстерсунде стартует розыгрыш Кубка мира по биатлону. Главный фаворит нового сезона — действующая победительница соревнований в общем зачёте итальянка Доротея Вирер, которая в прошлом году выиграла трофей в споре с соотечественницей Лизой Виттоцци. В этом году конкуренцию им составят шведка Ханна Эберг и норвежка Марте Олсбю-Ройселанн, а финка Кайса Мякяряйнен постарается выиграть «Большой хрустальный глобус» в четвёртый раз. После завершения карьеры Анастасии Кузьминой и Лауры Дальмайер к лидерам постараются приблизиться и российские биатлонистки.

Кто завершил карьеру?

Прежде чем начать разговор о предстоящем сезоне в женском биатлоне, стоит вспомнить о том, кто из известных спортсменок решил завершить карьеру и уже не выступит в новом розыгрыше Кубка мира. А потери для мирового биатлона оказались весьма серьёзные — достаточно сказать, что из спорта ушли три девушки, у которых в сумме имеется пять золотых олимпийских медалей и два «Больших хрустальных глобуса».

Кубок мира так и останется непокорённой вершиной для Анастасии Кузьминой. После переезда из России в Словакию она выиграла всё что можно, но так и не смогла закончить сезон на первой строчке общего зачёта. Хотя даже в свой последний год в спорте сестра Антона Шипулина была к этому близка — она выиграла больше всех гонок, но уступила 34 очка Доротее Вирер из Италии. Третье место в рейтинге не убедило 35-летнюю биатлонистку бороться дальше, и она вслед за братом закончила карьеру.

Опустеет биатлонное сообщество и без Лауры Дальмайер. Немецкая биатлонистка весьма неожиданно объявила об уходе из спорта в возрасте 25 лет, когда она только выиграла две бронзы на чемпионате мира и стала 12-й в Кубке мира, пропустив при этом девять гонок. Теперь Дальмайер наслаждается активным отдыхом и занимается литературой — в октябре вышла её первая книга, посвящённая экологии. Свой последний старт немка проведёт в рамках Рождественской гонки в декабре.

Габриэла Коукалова в последний раз выходила на старт весной 2017 года, после чего стала пропускать сезон за сезоном по состоянию здоровья. В итоге она решила не дарить болельщикам ложных надежд и в межсезонье объявила, что тоже уступает дорогу молодым спортсменкам, хотя по факту она сделала это гораздо раньше.

Кто фаворит сезона?

В отсутствие Кузьминой и Дальмайер в новом розыгрыше Кубка мира болельщиков обязательно будут ждать сюрпризы, ведь кому-то теперь придётся занять их место в элите мирового биатлона. Но в первую очередь их уход должен положительно сказаться на шансах Вирер защитить титул лучшей биатлонистки мира.

Итальянская спортсменка давно шла к своему «Большому хрустальному глобусу» и в прошедшем сезоне добилась своей цели благодаря блестящему старту. В семи первых личных гонках она выиграла шесть медалей, и этого запаса хватило для того, чтобы удержать лидерство до конца сезона. Вирер позднее одержала победы дома в Антерсельве и на чемпионате мира в Эстерсунде, что было крайне необходимо, чтобы сдержать свою соотечественницу Лизу Виттоцци. 24-летняя спортсменка провела прошлый сезон невероятно сильно, сделав ставку на точность, и заняла второе место в общем зачёте вслед за Вирер.

Женский биатлон приучил к тому, что в нём долго оставаться на вершине практически никому не удаётся. Итальянскому дуэту в первую очередь надо будет готовиться к домашнему чемпионату мира в Антерсельве, а за Кубок мира имеет все шансы побороться шведка Ханна Эберг.

По большому счёту, олимпийская чемпионка Пхёнчхана в индивидуальной гонке должна была ещё год назад выигрывать «Большой хрустальный глобус». По набранным в среднем за гонку очкам Эберг в итоге оказалась выше Вирер и Виттоцци. Но из-за болезни 24-летняя шведка пропустила несколько гонок, а затем подчинилась решению тренера Вольфганга Пихлера, который не захотел посылать команду на североамериканские этапы. Если Эберг снова выступит так же стабильно, то определённо поднимется выше пятого места, которое заняла в прошлом сезоне.

Ещё одним открытием предыдущего розыгрыша Кубка мира стала Марте Олсбю-Ройселанн. Она вышла на первое место в своей сборной, потеснив Тириль Экхофф, выиграла три личные гонки и стала трёхкратной чемпионкой мира в эстафетах. Прежде Олсбю-Ройселанн не была так сильна. Подготовку к этому сезону ей испортили болезни и пропуски сборов, так что её шансы на победу снизились, но ближе к январским этапам она должна будет выйти на пик формы.

Не стоит сбрасывать со счетов и главного ветерана женского биатлона Кайсу Мякяряйнен. В прошлом сезоне она единственная навязывала борьбу Вирер на стартовых этапах, но всё-таки не выдержала такого резкого начала и затем отступила. Перед началом нового биатлонного года Мякяряйнен стала лучшей на контрольных соревнованиях в Финляндии, где обошла всю российскую сборную. 36-летняя биатлонистка уже три раза побеждала в общем зачёте Кубка мира, и очередной успех не является для неё самоцелью, но если молодые спортсменки будут давать шанс, то Мякяряйнен может им воспользоваться.

На кого обратить внимание?

Главной восходящей звездой женского биатлона можно назвать чешку Маркету Давидову. Весной 2018 года она побеждала на чемпионате мира среди юниоров, после чего провела полный сезон в Кубке мира и произвела в некотором смысле фурор. В 21 год она в первой же индивидуальной гонке выиграла бронзу, а по ходу сезона одержала дебютную победу и ещё дважды финишировала второй. Давидова закончила сезон на 21-м месте среди лучших биатлонисток планеты, а в зачёте индивидуальных гонок была третьей.

О француженке Жюстин Бреза давно ходили разговоры, что она станет новым лидером своей сборной. Всё-таки уже в 18 лет она помогала команде завоёвывать медали в эстафете. Её рост не получился таким быстрым, как рассчитывали болельщики, но всё-таки с последнего чемпионата мира она привезла бронзу 15-километровой гонки. При этом из сборной Франции также не стоит сбрасывать со счетов 23-летнюю биатлонистку Жюли Симон. С её помощью француженки выиграли четыре командные медали в прошедшем сезоне, а в новом она может проявить себя и в личных гонках.

Имя норвежки Ингрид Тандревольд на слуху у любителей биатлона уже достаточно давно. Ей лишь недавно исполнилось 23 года, а без неё уже сложно представить сборную Норвегии. Главным достижением спортсменки в прошлом сезоне стало серебро чемпионата мира в спринте, которое обязывает Тандревольд выходить на новый уровень. Ей пока не хватает стабильности в результатах, но с такой точной стрельбой лёжа, как у неё, это исправимо.

Чего ждать от россиянок?

Российская сборная минувшим летом потеряла одну квоту для участия в Кубке мира. Команда просела в Кубке наций из-за дисквалификации Маргариты Васильевой и пропустила вперёд Швецию, так что в личных гонках стартовать смогут не более пяти спортсменок. Приятного в этом мало, но с женской сборной это случается уже не в первый раз, и отсутствие одной спортсменки в стартовом протоколе не является принципиальным.

В команде имеется неоспоримый лидер — Екатерина Юрлова-Перхт. В прошлом сезоне она стала 14-й в общем зачёте Кубка мира, выиграв по ходу сезона две личные медали, одну из которых — на чемпионате мира. Именно с ней и будут связаны главные надежды российских болельщиков. Ожидать того, что кто-то поддержит Юрлову-Перхт результатами, не приходится. Сборная России вновь разительно обновилась, и таким малоопытным спортсменкам, как Лариса Куклина, Кристина Резцова и Тамара Воронина, ещё понадобится время на адаптацию.

В связи с этим сложно будет ждать успехов и в эстафетах — составы у остальных стран сбалансированы гораздо лучше. Большую помощь команде могли бы оказать Ирина Старых и Екатерина Глазырина — обе они не только достаточно опытны, но и занимали высокие места на отборочных соревнованиях в сборную. Однако спортсменки начнут сезон в Кубке IBU, и только в Новом году можно ожидать их повышения до главной команды.