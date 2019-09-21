Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах КМ по биатлону

Российские биатлонисты Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт выступят на первых этапах нового сезона Кубка мира без отбора.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект критериев определения составов национальной команды для участия в международных стартах предстоящего сезона.

В документе отмечается, что на первые три этапа автоматически отбираются спортсмены, которые заняли с первого по 15-е места в личном зачёте КМ в минувшем сезоне.

Напоминаем, что Логинов стал вторым, Юрлова-Перхт — 14-й, а Гараничев — 15-м.

Ранее австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева.