Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах КМ по биатлону
- Евгений Гараничев / © PETTER ARVIDSON, via www.imago-i/www.imago-images.de
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект критериев определения составов национальной команды для участия в международных стартах предстоящего сезона.
В документе отмечается, что на первые три этапа автоматически отбираются спортсмены, которые заняли с первого по 15-е места в личном зачёте КМ в минувшем сезоне.
Напоминаем, что Логинов стал вторым, Юрлова-Перхт — 14-й, а Гараничев — 15-м.
Ранее австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева.