Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах КМ по биатлону

Короткая ссылка
Российские биатлонисты Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт выступят на первых этапах нового сезона Кубка мира без отбора.
Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт выступят на первых этапах КМ по биатлону
  • Евгений Гараничев / © PETTER ARVIDSON, via www.imago-i/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект критериев определения составов национальной команды для участия в международных стартах предстоящего сезона.

В документе отмечается, что на первые три этапа автоматически отбираются спортсмены, которые заняли с первого по 15-е места в личном зачёте КМ в минувшем сезоне.

Напоминаем, что Логинов стал вторым, Юрлова-Перхт — 14-й, а Гараничев — 15-м.

Ранее австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить