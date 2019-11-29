Губерниев: пускай в Северной Америке каждый год будут этапы Кубка мира по биатлону

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Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему поддерживает проведение этапов Кубка мира по биатлону в США и Канаде.
Губерниев: пускай в Северной Америке каждый год будут этапы Кубка мира по биатлону
  • РИА Новости

«С учётом того, что в Соединённых Штатах есть кроссовки 47-го и 48-го размера, причём за копейки, я за то, чтобы там всегда проходили этапы Кубка мира. Во всяком случае, хоть обувь могу купить, а это, между прочим, для меня большая проблема. А вообще я гражданин мира. Мне нравится и Канада, и США. Пусть там будут этапы каждый год, с удовольствием туда слетаем. Заодно съездим к Малкину и посмотрим на его новенький американский паспорт», — сказал Губерниев в интервью RT.

Ранее комментатор рассказал, какая из российских биатлонисток имеет шансы стать спортсменкой экстра-класса.

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