Губерниев: если Миронова прибавит в стрельбе, то мы получим биатлонистку экстра-класса

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев рассказал, чего сможет добиться женская сборная России по биатлону в новом сезоне.

«Нам сейчас надо в первую очередь возвращать квоту. А если у нас ещё и Светлана Миронова резко прибавит в стрельбе, то мы уже получим спортсменку экстра-класса, учитывая её скорость на лыжне. Поэтому, думаю, за медали мы будем в состоянии бороться едва ли не в каждой гонке, но по-прежнему шансов больше там, где много рубежей, — это масс-старты, пасьюты и так далее. Когда все промажут, мы попадём и выиграем», — сказал Губерниев RT.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил предварительный состав национальной команды на смешанные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.