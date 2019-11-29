Губерниев: если Миронова прибавит в стрельбе, то мы получим биатлонистку экстра-класса
- © Matthias Balk/dpa
- globallookpress.com
«Нам сейчас надо в первую очередь возвращать квоту. А если у нас ещё и Светлана Миронова резко прибавит в стрельбе, то мы уже получим спортсменку экстра-класса, учитывая её скорость на лыжне. Поэтому, думаю, за медали мы будем в состоянии бороться едва ли не в каждой гонке, но по-прежнему шансов больше там, где много рубежей, — это масс-старты, пасьюты и так далее. Когда все промажут, мы попадём и выиграем», — сказал Губерниев RT.
Ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил предварительный состав национальной команды на смешанные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.