Определён состав сборной России по биатлону на смешанные эстафеты первого этапа КМ

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Союз биатлонистов России (СБР) объявил предварительный состав национальной команды на смешанные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Определён состав сборной России по биатлону на смешанные эстафеты первого этапа КМ
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  • © Евгений Тумашов / @russianbiathlon

Как сообщает пресс-служба СБР, в сингл-миксте выступят Матвей Елисеев и Тамара Воронина. Запасными станут Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.

В состав на смешанную эстафету вошли Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. Запасные — Никита Поршнев и Лариса Куклина.

Смешанные эстафетные гонки в рамках первого этапа Кубка мира пройдут 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Екатерина Глазырина стала пятой в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене.

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