Определён состав сборной России по биатлону на смешанные эстафеты первого этапа КМ
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Как сообщает пресс-служба СБР, в сингл-миксте выступят Матвей Елисеев и Тамара Воронина. Запасными станут Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.
В состав на смешанную эстафету вошли Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. Запасные — Никита Поршнев и Лариса Куклина.
Смешанные эстафетные гонки в рамках первого этапа Кубка мира пройдут 30 ноября.
Ранее сообщалось, что Екатерина Глазырина стала пятой в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене.