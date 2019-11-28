Определён состав сборной России по биатлону на смешанные эстафеты первого этапа КМ

Союз биатлонистов России (СБР) объявил предварительный состав национальной команды на смешанные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Как сообщает пресс-служба СБР, в сингл-миксте выступят Матвей Елисеев и Тамара Воронина. Запасными станут Эдуард Латыпов и Кристина Резцова.

В состав на смешанную эстафету вошли Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова. Запасные — Никита Поршнев и Лариса Куклина.

Смешанные эстафетные гонки в рамках первого этапа Кубка мира пройдут 30 ноября.

Ранее сообщалось, что Екатерина Глазырина стала пятой в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене.