Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене

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Россиянка Екатерина Глазырина заняла пятое место в спринтерской гонке на 7,5 км на первом в сезоне этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Российская биатлонистка преодолела дистанцию за 26 минут 53,0 секунды, допустив четыре промаха на двух огневых рубежах.

Победу в гонке одержала норвежка Каролине Эрдал. Второй стала американка Келси Джоан Дикинсон. Тройку замкнула немка Марен Хаммершмидт.

В топ-10 также вошли три россиянки: Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева и Ирина Старых, занявшие седьмое, девятое и десятое места соответственно. Полина Шевнина и Ирина Казакевич заняли 16-е и 35-е места.

В мужском спринте на 10 км лучшим из представителей России стал Кирилл Стрельцов, занявший восьмое место. Ильназ Мухамедзянов завершил гонку 11-м, Карим Халили — 12-м, Василий Томшин — 42-м, Андрей Вьюхин — 57-м, а Александр Поварницын — 59-м.

Победил немец Лукас Фрачер. Второе место занял австриец Харальд Леммерер. Тройку призёров замкнул норвежец Александер Фьелд Андерсен.

Ранее Владимир Драчёв не исключил, что Старых может выступить на ЧМ по биатлону.

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