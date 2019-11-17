Плюс Старых, минус Глазырина: объявленный состав сборной России по биатлону вызвал недовольство специалистов

Союз биатлонистов России объявил состав сборной на ближайшие этапы Кубка мира и Кубка IBU. При формировании команды не были учтены критерии отбора, утверждённые за месяц до этого. В основную женскую команду попала Ирина Старых, которая не проходила централизованную подготовку и могла рассчитывать только на участие в Кубке IBU. При этом Екатерина Глазырина, выполнившая критерий для попадания в резерв, оказалась вне состава. Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с RT раскритиковал решение организации, а тренер Глазыриной назвала произошедшее несправедливостью.

Новый сезон в биатлоне начинается со скандала. 17 ноября Союз биатлонистов России огласил список спортсменов, которые вошли в сборную страны и примут участие в первых трёх этапах Кубка мира и Кубка IBU. Несмотря на то, что ещё месяц назад были опубликованы чёткие критерии отбора, по которым должен был сформироваться состав национальной команды, соблюдены они не были.

Большая часть состава, как первой сборной так и резервной, определялась на тренировочных мероприятиях в Тюмени. По итогам двух гонок спортсмены набирали очки и определяли лучших между собой. Тренерский штаб имел право заявить только двух спортсмена в основу и резерв. От отбора на Кубок мира были освобождены только пятеро — Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт, проявившие себя в прошлом сезоне, и Антон Бабиков с Викторией Сливко, получившие от Международного союза биатлонистов персональную квоту как победители Кубка IBU.

Сразу после гонок, прошедших 15 и 16 ноября, болельщики могли самостоятельно посчитать, кто из спортсменов гарантировал себе попадание в сборную. В главную мужскую команду должны были попасть Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. Однако последний в итоге оказался в составе на Кубок IBU. Вместо Стрельцова на первый этап Кубка мира в Эстерсунде поедут Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов, которые заняли следующие позиции по итогам контрольных стартов. В резерв вошли Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Евгений Сидоров, Александр Поварницын и Ильназ Мухамедзянов.

Отсутствие Стрельцова в основной команде ещё можно объяснить выбором тренерского штаба — он не так опытен, как Елисеев и Латыпов. Но к составу женской сборной вопросы остаются. Первые четыре места в рейтинге заняли Светлана Миронова, Ирина Старых, Екатерина Глазырина и Кристина Резцова. Сразу стоит оговориться, что Старых и Глазырина не участвовали в централизованной подготовке и поэтому могли рассчитывать только на поездку на Кубок IBU — такая оговорка была прописана в правилах отбора.

Тем не менее, Старых оказалась в составе на Кубок мира, а Глазырину не взяли даже в резерв. Кроме Мироновой и Резцовой тренеры взяли в основу Ларису Куклину, уступившую по итогам отборочных соревнований Тамаре Ворониной, которая перешла во вторую команду. На Кубок IBU также отправились Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева и Анастасия Егорова.

Тренер Глазыриной Валентина Стремоусова сразу же заявила о несправедливом отношении к своей подопечной.

«Катя сейчас очень расстроена, это очень несправедливо и эту несправедливость видит вся биатлонная страна. Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение. Если она занимает третье место в отборе, то почему не попадает в состав команды? За что, что она такого сделала?» — цитирует специалиста ТАСС.

Произошедшее в сборной также прокомментировал четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. В разговоре с RT он призвал сделать систему формирования команды более прозрачной.

«Эта ситуация с отбором в сборную — полное безобразие. На Кубок мира и Кубок IBU должны ехать только сильнейшие. Должен быть чёткий критерий отбора, как раньше — кто выступит успешно на «Ижевской винтовке», тот и будет в сборной. Но нынешнее руководство СБР делает всё, что захочет. Я предупреждал об этом, когда уходил с поста президента, что в будущем будет именно так. Я бы ещё обратил внимание на бездействие министерства спорта и Олимпийского комитета России. Тратятся их деньги на подготовку спортсменов, но с отбором в сборную творится безобразие», — заявил Тихонов.

В Союзе биатлонистов России не нашли объяснений произошедшему. Вице-президент организации Алексей Нуждов заявил, что он крайне разочарован объявленным составом.

«Для меня главный вопрос — попадание Ирины Старых на Кубок мира. Хотя у нас недавно прошло Правление, на котором мы утвердили критерии отбора. Там было решение по двум спортсменкам персонально: Старых и Глазырина — их допустили к участию в гонках, но только для отбора на Кубок IBU. Это прописано в критериях, они опубликованы, все заинтересованные их видят. Почему их нарушили? Не могу ничего сказать, не был свидетелем, никто мне этого пока не прокомментировал. Могу сказать, что мне стыдно за такое решение. Потому что я член правления СБР, я голосовал за решение, которое оказалось не обязательным к исполнению», — сказал Нуждов Sports.ru.

Президент СБР Владимир Драчёв также признал, что соблюсти критерии отбора не удалось, но итоговый вариант состава назвал правильным.

«Каждый раз такие решение даются трудно. Понимаем, что имеем дело не просто с результатом и набором очков. За ними стоят определённые фигуры. Это работа и на перспективу с учётом возможностей каждого спортсмена. К отборам не все, возможно, сумели подойти в оптимальной форме. Хотя такая задача и не стояла. Наша цель — удачно выступать на Кубке мира и замечательно — на чемпионате мира и Европе. Что касается отбора, мы старались следовать тем критериям, которые были предложены тренерским советом и рассмотрены на правлении СБР. Почти все они были выполнены. В некоторых моментах есть расхождения, но в определённой позиции мы с тренерским штабом приняли решения, которые озвучены. Считаю, что это правильно, время покажет», — цитирует Драчёва издание «Тюменская арена».

Позднее в СБР всё-таки сообщили, что озвученный состав не является окончательным. По словам члена правления организации Алексея Ермашова, его ещё необходимо утвердить на ближайшем заседании.

«Надо набраться терпения, в ближайшее время правление утвердит новый состав. Сейчас ещё никто никуда не едет. Я не готов комментировать ситуацию с отклонением от критериев, сформированных правлением. Члены правления сейчас в некотором недоумении. Просьба: набраться терпения», — сказал Ермашов «Спорт-Экспрессу».

Собрание правления СБР состоится уже 18 ноября, и по его итогам можно ожидать как утверждения ранее объявленного списка, так и некоторых корректировок в нём. При этом до старта международного сезона в биатлона остаётся совсем немного времени, чтобы менять состав команды. 28 ноября в Шушене состоятся первые гонки в Кубке IBU, а 30-го числа будет дан старт этапу Кубка мира в Эстерсунде.