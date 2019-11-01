«Нагорный и Ласицкене должны быть суперзвёздами»: Губерниев о спортсменах года, критике в соцсетях и отношении к рэпу

Никита Нагорный и Мария Ласицкене — не только лучшие, но и самые недооценённые спортсмены России. Об этом в интервью RT заявил комментатор Дмитрий Губерниев. Он рассказал, о чём бы спросил Всеволода Боброва, если бы тот был жив, и объяснил, почему не хочет заниматься серьёзным документальным кино. Один из самых известных журналистов страны также признался, что гордится тем, какой путь проделал канал «Матч ТВ», празднующий свой четвёртый день рождения 1 ноября.

— 1 ноября телеканалу «Матч ТВ» исполняется четыре года. Будет ли какой-то специальный праздничный эфир по этому поводу?

— Я обязательно поздравлю телеканал, мы огромные молодцы. Я очень благодарен «Матчу» и всем своим коллегам, у нас команда больших профессионалов, мы получили кучу ТЭФИ. И мне очень нравится, как за эти годы выросла программа «Все на матч».

— То есть, танцев и постановок от вас вроде Mannequin Challenge не предвидится…

— Не в этот раз.

— Вы вообще часто танцуете, в том числе и в конце эфиров…

— Да я просто делаю, что нравится. Я всё время танцую. Меня как-то спросили, зачем я это делаю после эфиров, а потом я увидел свои па во время презентации для рекламодателей. Вот вам, пожалуйста: для этого я и танцую. Чтобы рекламодателей привлекать.

— Многие вас воспринимают как шоумена. А никогда не хотелось снять серьёзное документальное кино?

— Не хотелось. Во-первых, я достаточно сделал таких программ о спорте. Может быть, не таких серьёзных, но я довольствуюсь тем, что имею. Я получаю огромное удовольствие от работы и заниматься документалистикой пока не собираюсь. У нас есть, кому снимать подобное кино, я же работаю комментатором и ведущим.

— Неужели у вас нет желания выйти за рамки спорта? Или готовы заниматься тем же и в 70 лет?

— Я не буду гневить бога. У меня всё есть, но хочется работать ещё и ещё. А в спорте, в принципе, не может быть скучно, по-другому могут думать только люди, далёкие от спорта. И если получится делать свою работу и в 70 лет, буду только рад. У нас в последнее время призывают к долголетию, так что на пенсию мне ещё явно не скоро. Вон, посмотрите на актёра Александра Ширвиндта. Ему 85, а в какой он форме!

— Есть ли человек, с которым вам бы хотелось поговорить, из тех, кого уже нет в живых?

— Таких людей много. Со Львом Яшиным, безусловно, мечтал бы пообщаться, со Всеволодом Бобровым, с Юрием Гагариным, с погибшим на войне гребцом Александром Долгушиным. Но, наверное, горевать о том, что с ними уже не поговорить, бессмысленно. Наша задача — журналистов и комментаторов — рассказывать об этих людях. Чтобы их истории продолжали жить.

— Если бы вы могли задать кому-то из них три вопроса, то кому и какие?

— Вот мы говорим про Всеволода Боброва. Я бы спросил у него, почему он всё-таки не полетел на том самолёте, который разбился под Свердловском. Почему наша команда проиграла канадцам суперсерию в 1972-м. И, если бы он дожил до наших дней, я бы спросил, кто за ним. Вот есть Бобров, а кто за ним в хоккее? Ещё бы я поговорил с ним про Василия Сталина.

— Что самое обидное слышали о своей работе за последнее время?

— Любой хайп — огромная радость. Я прекрасно отношусь и к поклонникам, и к хейтерам. Они даже не знают, какое счастье дарят мне своими комментариями, потому что раздражение — это приятная эмоция. Если мы так сильно кого-то раздражаем, что люди строчат комментарии, то мы на своём месте. Вот только мне бы всё равно хотелось, чтобы люди, наконец, начали обсуждать биатлон, а не биатлонного комментатора. Потому что это будет означать, что наши спортсмены добиваются успеха. Тогда-то и прекратят обсуждать комментатора. Но! Меня не прекратят. Так что, господа, продолжайте обсуждать, я кайфую. Главное, чтобы комментарии были остроумные.

— Вы долго шли к такому спокойному отношению к критике или были таким всегда?

— Конечно, для этого нужно было, чтобы наступила эра интернета, чтобы я завёл Instagram, чтобы почитал все эти комментарии. Да, сначала я немного недоумевал, но это только из-за отсутствия привычки, и теперь считаю, что нужно быть толстокожим. Вот давайте прямо сейчас откроем биатлонную ветку на одном популярном сайте. Вот, смотрите, комментарии: 5 штук, 17, 9, а вот тут 148. Знаете, у кого? У меня. А вот дальше комментарии к новостям: 15, 7, 4 и вот тут 240. Это новость про антидопинговую организацию. Вот им я и проиграл. Поэтому, ребята, пишем комментарии, пишем!

— Теннисист Марат Сафин недавно комментировал финал USOpen. Что скажете о его работе? Хотели бы с ним вместе делать программу о теннисе?

— Я не видел тот финал, поэтому не могу ничего сказать о его работе. Что же касается программы о теннисе, то лучше всего бы с этим справилась моя коллега Софья Тартакова. И вообще, зачем два мужика в кадре, когда рядом с Маратом может красоваться прекрасная девушка?

— А единоборства комментировать согласились бы?

— Я не раз работал в студии во время боёв, а не так давно делал интервью с Хабибом. Он сам попросил, чтобы я взял у него интервью. Жалею, что не удалось недавно поговорить с Конором, но это сделал мой коллега Илья Трифонов. А другой мой коллега Дмитрий Занин подарил мне знаменитый виски Конора. Я попробовал. Поставил бы ему твёрдую «четвёрку». К самому Конору тоже отношусь в целом с симпатией. Он, конечно, часто перегибает палку и переходит на личности, и это мне не нравится. Но, с другой стороны, без эпатажа сейчас никуда, эпатируют все.

— Как расслабляетесь при вашем сверхплотном графике?

— Алкоголь не помогает, могу сразу сказать. Хотя я не ханжа, и пробую разные напитки. Но сейчас я увлёкся скандинавской ходьбой. Много хожу с палками.

— Вы известный фанат рока. На чьём концерте были в последний раз?

— На Kiss, на «Динамо», когда они ещё на два часа опоздали. Вот сейчас собираюсь пойти на «Секрет». Кстати, вот вы говорили об успехе. Как-то раз, помню, захожу в самолёт, а за мной идёт группа Secret Service, только я в бизнес-класс, а они — в эконом. «Вот это уровень», — тогда подумал.

— А как относитесь к рэпу?

— Кто-то сказал, что рэперы — это новые рокеры. Они купаются в деньгах, с ними всегда рядом женщины. У меня тоже есть любимая песня с речитативом, но она ещё из 1990-х, это Jump от Kris Kross.

— Кто лучший спортсмен России прямо сейчас?

— Никита Нагорный и Мария Ласицкене. Более того, если сейчас меня попросят выбрать лучших спортсменов года, я бы выбрал именно их. Потому что выиграть мировое первенство по гимнастике и лёгкой атлетике — это событие сверхвыдающееся.

— А кто самый недооценённый спортсмен России?

— Никита Нагорный и Мария Ласицкене. Потому что мы, к сожалению, не та страна, которая фанатеет от гимнастики и лёгкой атлетики. А я за то, чтобы эти люди были суперзвёздами. И не только в спорте, но и в самом широком смысле.