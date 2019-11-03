Переезд Подчуфаровой в Словению, потеря квоты и новая форма: в каком состоянии сборная РФ по биатлону подходит к сезону

Призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года Ольга Подчуфарова намерена в дальнейшем выступать за Словению, однако может не успеть оформить все необходимые документы в текущем году. Кроме того, российская сборная лишилась квоты на Кубке мира из-за дисквалификации Маргариты Васильевой. Между тем СБР презентовал новую форму отечественной команды. RT рассказывает, как российские биатлонисты готовятся к грядущему сезону.

Потеря для женской сборной

До начала нового биатлонного сезона осталось меньше месяца. Уже 30 ноября в шведском Эстерсунде супермикстом и смешанной эстафетой стартует очередной Кубок мира. Подготовка к нему для сборной России получилась непростой. Не обошлось и без скандалов. В частности, в СМИ долго обсуждался вопрос подписания спортсменами личных контрактов с СБР. В результате вопрос всё же удалось решить полюбовно, хотя глава союза Владимир Драчёв даже намекал, что нежелающие договариваться биатлонисты, в том числе Александр Логинов, могут потерять возможность выступать за национальную команду.

А вот женская сборная России ещё до начала нового сезона лишилась квоты на Кубке мира. Это произошло после дисквалификации Маргариты Васильевой на 18 месяцев за неоднократный пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. За год у отечественной спортсменки набралось три таких пропуска, что и стало причиной для серьёзных санкций.

Вместе с тем сборная осталась не только без талантливой биатлонистки, которая хорошо проявила себя в прошлом сезоне, но и без очков, набранных уроженкой Новопавловки в гонках Кубка мира. В результате команда откатилась с четвёртого места на шестое в зачёте Кубка наций и потеряла возможность выставлять на старт в новом сезоне максимальную квоту в шесть человек в личных гонках. Теперь тренеры смогут рассчитывать только на пятерых девушек. В топ-5 вместо России поднялась Швеция.

Переезд Подчуфаровой

Также в следующем сезоне не поможет сборной России Ольга Подчуфарова. Призёр чемпионата мира в Хохфильцене в декабре 2017-го неожиданно объявила о паузе в выступлениях за национальную команду, а затем и вовсе решила закончить карьеру в возрасте 25 лет.

Пауза пошла Подчуфаровой на пользу, и в 2019-м она так же неожиданно вернулась в спорт. Однако сражаться за место в биатлонной элите Ольга будет под флагом Словении. Свой выбор она объяснила нежеланием быть «грустным клоуном» в отечественном спорте, который сравнила с шапито.

«В восприятии болельщиков весь наш спорт — это шоу для вечерних посиделок или подобие циркового представления. В какой-то момент я тоже поняла, что это всё — шапито. Но я не хочу быть в нём грустным клоуном. И поэтому меняю вектор. Мы, спортсмены, этот самый шоу-момент проживаем как жизнь, а потому его ценность для нас высока», — написала Подчуфарова в Instagram.

При этом переезд Ольги в Словению оказался абсолютно полюбовным. В СБР отметили, что не собираются препятствовать данному переходу. В руководстве союза даже подчеркнули, что намерены просить у IBU сократить срок так называемого двухлетнего «карантина», который биатлонист обязан соблюсти при переходе из одной сборной в другую.

«Два года карантина Подчуфаровой заканчиваются в декабре, но исполком IBU может сократить этот срок при согласии СБР. В принципе, она может выйти на старт, как только WADA откроет ей возможность выступать. Ольга подала заявление о продолжении карьеры в августе, а срок пробного тестирования истекает в середине ноября. Её уже неоднократно тестировали, насколько знаю», — приводит News.ru слова вице-президента СБР Виктора Майгурова.

Вот только в словенской федерации заявили, что все необходимые документы раньше января 2020-го Подчуфарова собрать всё равно не успеет, а это значит, что на стартовых этапах Кубка мира Ольгу болельщики не увидят. Помимо Подчуфаровой, в очередной раз сменить спортивное гражданство собиралась Екатерина Аввакумова, которая с 2017-го выступала за Южную Корею. Она намерена была перебраться в Сербию. Однако в грядущем сезоне россиянка не сможет дебютировать под флагом новой страны. Такое решение принял IBU.

«Генеральный секретарь IBU сообщил нам, что в этом сезоне Аввакумова не будет выступать за Сербию. Своё решение IBU объяснил тем, что биатлонистка не продемонстрировала подлинной, тесной и надёжной связи с нашей страной», — приводит ТАСС слова президента Союза биатлонистов Сербии Велимира Вукадина.

А Майгуров объяснил, что, согласно новым правилам IBU, Аввакумова вовсе не имеет шансов выступить за Сербию, поскольку теперь биатлонист может лишь раз за карьеру сменить спортивное гражданство.

Критерии отбора на Кубок мира и возвращение Логинова после рождения ребёнка

Между тем сборная России продолжает готовиться к грядущему сезону. В середине октября команда примерила новую форму, в которой выйдет на старт уже в Эстерсунде.

«Такой яркой будет форма сборной России по биатлону от KV+ в новом сезоне. Качество материалов стало ещё лучше, а лекала практически идеальны», — говорится в Twitter СБР.

Такой яркой будет форма сборной России по биатлону от KV+ в новом сезоне. Качество материалов стало еще лучше, а лекала практически идеальны 👍🏻🇷🇺 pic.twitter.com/pz30VoCO3a — Союз биатлонистов RU (@russianbiathlon) 16 октября 2019 г.

Не менее важным событием стало и определение окончательных критериев, по которым будет сформирован состав команды на первые этапы Кубка мира. Он определится в том числе по результатам контрольных стартов в Тюмени 1—21 ноября. При этом допустят к ним только биатлонистов, прошедших централизованную подготовку в основном или резервном составе сборной.

Путёвки на три первых этапа, таким образом, получат четверо мужчин и трое женщин. Помимо этого, напрямую в состав попадут спортсмены, занявшие по итогам прошлого сезона Кубка мира 1—15 места в общем зачёте турнира: Александр Логинов, Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова-Перхт. Компанию им составят на правах победителей общего зачёта Кубка IBU Виктория Сливко с Антоном Бабиковым. Наконец, ещё по два человека будут включены в ростер по решению тренеров.

Что касается лидера сборной России Логинова, то для него 2019 год получился невероятно важным как в спортивном, так и в личном плане. Ведь в мае он сыграл свадьбу с украинской биатлонисткой Марией Кручовой, а в середине октября стал отцом. В семье молодых спортсменов родилась дочь. Из-за этого радостного события сборная России на время осталась без Александра, который находился рядом с семьёй и работал по индивидуальному графику. Логинов пропустил сбор в Рамзау, но присоединился к команде в Тюмени.