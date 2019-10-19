Женская сборная России лишится квоты на КМ из-за аннулирования результатов Васильевой

Международный союз биатлонистов (IBU) официально аннулировал результаты россиянки Маргариты Васильевой начиная с 4 февраля 2019 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на IBU, из-за этого женская сборная России по биатлону лишится квоты на Кубке мира сезона-2019/20.

«Мы можем подтвердить, что вердикт вступил в силу и Маргарита Васильева лишится набранных очков в соответствии с решением антидопинговой комиссии», — говорится в сообщении IBU.

Васильева, в прошлом сезоне дебютировавшая на Кубке мира, была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов в течение календарного года.

Ранее сообщалось, что Васильева не стала оспаривать свою дисквалификацию.