Женская сборная России лишится квоты на КМ из-за аннулирования результатов Васильевой
- © Денис Костюченко
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС со ссылкой на IBU, из-за этого женская сборная России по биатлону лишится квоты на Кубке мира сезона-2019/20.
«Мы можем подтвердить, что вердикт вступил в силу и Маргарита Васильева лишится набранных очков в соответствии с решением антидопинговой комиссии», — говорится в сообщении IBU.
Васильева, в прошлом сезоне дебютировавшая на Кубке мира, была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов в течение календарного года.
Ранее сообщалось, что Васильева не стала оспаривать свою дисквалификацию.