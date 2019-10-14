Биатлонистка Васильева не стала оспаривать свою дисквалификацию

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Российская биатлонистка Маргарита Васильева решила не оспаривать свою дисквалифицирована на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.
Биатлонистка Васильева не стала оспаривать свою дисквалификацию
  • РИА Новости

По словам тренера 28-летней спортсменки Людмилы Пановой, которые передаёт ТАСС, было решено не подавать в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Она не получила никакой поддержки. В свете последних событий — ситуации вокруг Российского антидопингового агентства и базы данных московской лаборатории — помощи ждать было неоткуда», — пояснила тренер.

Панова отметила, что сама Васильева уже смирилась со своей дисквалификацией, и выразила уверенность что её подопечная по истечению срока отстранения вернётся в спорт.

Васильева, в прошлом сезоне дебютировавшая в Кубке мира, была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трёх допинг-тестов в течение календарного года.

Ранее сообщалось, что исполком IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении СБР.

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