Исполком IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении СБР

На конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) не будет рассматриваться вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России (СБР).

«Исполком получил отчёт от представителей IBU в рабочей группе. Исполком придерживается прежнего решения не предлагать внеочередному конгрессу рассмотреть вопрос восстановления СБР», — цитирует ТАСС пресс-службу IBU.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под своим национальным флагом, но страна не может принимать состязания под эгидой IBU.

Ранее Фуркад заявил, что может завершить карьеру в 2020 году.