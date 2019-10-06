Фуркад заявил, что может завершить карьеру в 2020 году

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что может завершить профессиональную карьеру после сезона-2019/20.

«Я точно знаю, что буду выступать максимум до 2022 года. К тому времени мне будет 33 года, я испытаю в биатлоне всё, а вокруг будет ещё много неизведанного. Я хочу изучать и другие сферы жизни и проводить больше времени с детьми. В апреле 2020 года я приму решение, завершать карьеру или готовиться к Олимпийским играм. Но когда я тренируюсь, то не задумываюсь об этом. Думаю лишь о предстоящем сезоне», — приводит слова француза RMC.

Мартен Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Также спортсмен семь раз подряд побеждал в общем зачёте Кубка мира.

Ранее бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что Кузьмина уходит из биатлона настоящей легендой.