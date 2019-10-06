Фуркад заявил, что может завершить карьеру в 2020 году

Короткая ссылка
Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что может завершить профессиональную карьеру после сезона-2019/20.
Фуркад заявил, что может завершить карьеру в 2020 году
  • © Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

«Я точно знаю, что буду выступать максимум до 2022 года. К тому времени мне будет 33 года, я испытаю в биатлоне всё, а вокруг будет ещё много неизведанного. Я хочу изучать и другие сферы жизни и проводить больше времени с детьми. В апреле 2020 года я приму решение, завершать карьеру или готовиться к Олимпийским играм. Но когда я тренируюсь, то не задумываюсь об этом. Думаю лишь о предстоящем сезоне», — приводит слова француза RMC.

Мартен Фуркад является пятикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Также спортсмен семь раз подряд побеждал в общем зачёте Кубка мира.

Ранее бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что Кузьмина уходит из биатлона настоящей легендой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить