Шипулин заявил, что Кузьмина уходит из биатлона настоящей легендой

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Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение свое сестры Анастасии Кузьминой завершить спортивную карьеру.
Шипулин заявил, что Кузьмина уходит из биатлона настоящей легендой
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Настя! Ты уходишь из биатлона, не побоюсь этого слова, настоящей легендой. Твои победы, твои медали и твои гонки говорят сами за себя. Моменты твоего фантастического успеха делали счастливыми огромное число болельщиков, к числу которых я и вся наша семья, безусловно, себя относим», — написал Шипулин в своём Instagram.

Он отметил, что она была для него примером для подражания с самого детства, и именно благодаря ей он начал заниматься биатлоном.

«Твою роль в моём становлении как человека и как спортсмена сложно переоценить. Я знаю, какое огромное место спорт занимал в твоей жизни. Теперь у тебя наступает новый этап, который, я уверен, будет не менее насыщенным и успешным. Всего самого тебе хорошего, сестра!», — добавил олимпийский чемпион.

Ранее сообщалось, что Кузьмина объявила о завершении карьеры.

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