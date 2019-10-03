Шипулин заявил, что Кузьмина уходит из биатлона настоящей легендой

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение свое сестры Анастасии Кузьминой завершить спортивную карьеру.

«Настя! Ты уходишь из биатлона, не побоюсь этого слова, настоящей легендой. Твои победы, твои медали и твои гонки говорят сами за себя. Моменты твоего фантастического успеха делали счастливыми огромное число болельщиков, к числу которых я и вся наша семья, безусловно, себя относим», — написал Шипулин в своём Instagram.

Он отметил, что она была для него примером для подражания с самого детства, и именно благодаря ей он начал заниматься биатлоном.

«Твою роль в моём становлении как человека и как спортсмена сложно переоценить. Я знаю, какое огромное место спорт занимал в твоей жизни. Теперь у тебя наступает новый этап, который, я уверен, будет не менее насыщенным и успешным. Всего самого тебе хорошего, сестра!», — добавил олимпийский чемпион.

Ранее сообщалось, что Кузьмина объявила о завершении карьеры.