Трёхкратная чемпионка ОИ Кузьмина объявила о завершении карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анастасия Кузьмина объявила о завершении карьеры.

Об этом 35-летняя спортсменка сообщила в своём Instagram.

Кузьмина после окончания сезона-2018/19 объявляла о завершении карьеры, однако позднее заявила, что может помочь сборной Словакии в эстафетных гонках.

Она пояснила, что в ходе подготовки к предстоящему сезону, оценив своё состояние здоровья и соревновательную форму, окончательно решила завершить карьеру, на ранних этапах которой она выступала за сборную России, а затем сменила спортивное гражданство на словацкое, после чего трижды стала олимпийской чемпионкой, дважды выиграла чемпионат Европы и один раз победила на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что Доротея Вирер рассказала о проблемах с мотивацией на старте подготовки к биатлонному сезону.