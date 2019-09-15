Вирер рассказала о проблемах с мотивацией на старте подготовки к биатлонному сезону

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Победительница прошлогоднего розыгрыша Кубка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, что испытывала серьёзные проблемы с мотивацией на старте подготовки к новому сезону.
Вирер рассказала о проблемах с мотивацией на старте подготовки к биатлонному сезону
  • Reuters

«В начале тренировочного сезона у меня были серьёзные проблемы с мотивацией. Меня постоянно не было дома, я ездила по разным делам и спала в своей постели всего пять дней, потому что была больна! В начале мая я сказала себе, что так больше не может продолжаться. А затем я провела первые сборы с командой, и это очень мне помогло, потому что с ней я наконец почувствовала себя так, как надо. Мне по-прежнему нелегко совмещать тренировки со всем остальным, но я делаю всё, что могу, чтобы подготовиться к зиме», — приводит слова Вирер пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

В прошлом сезоне 29-летняя итальянка завоевала «Большой хрустальный глобус», а также «Малый хрустальный глобус» в зачёте пасьютов, выиграв пять гонок и семь раз войдя в тройку призёров. На чемпионате мира она завоевала по одной золотой, серебряной и бронзовой награде.

Ранее сообщалось, что Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева назначены тренерами сборной Китая по биатлону.

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