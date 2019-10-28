Бывшей российской биатлонистке Аввакумовой отказали в выступлении за Сербию
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«Генеральный секретарь IBU сообщил нам, что в этом сезоне она не сможет выступать за Сербию», — цитирует Вукадина ТАСС.
По его словам, IBU считает, что Аввакумова не продемонстрировала достаточно тесной связи с Сербией.
В 2015 году Аввакумова стала серебряной призёркой Универсиады и чемпионкой мира по летнему биатлону, а в 2017-м начала выступать за Южную Корею. После Олимпиады в Пхёнчхане она завершила выступление за азиатскую команду.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Ольга Подчуфарова может не успеть перейти в сборную Словении до начала сезона.