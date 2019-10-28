Бывшей российской биатлонистке Аввакумовой отказали в выступлении за Сербию

Президент Союза биатлонистов Сербии Велимир Вукадин заявил, что исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отказал бывшей российской биатлонистке Екатерине Аввакумовой в выступлении за сборную Сербии.

«Генеральный секретарь IBU сообщил нам, что в этом сезоне она не сможет выступать за Сербию», — цитирует Вукадина ТАСС.

По его словам, IBU считает, что Аввакумова не продемонстрировала достаточно тесной связи с Сербией.

В 2015 году Аввакумова стала серебряной призёркой Универсиады и чемпионкой мира по летнему биатлону, а в 2017-м начала выступать за Южную Корею. После Олимпиады в Пхёнчхане она завершила выступление за азиатскую команду.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ольга Подчуфарова может не успеть перейти в сборную Словении до начала сезона.