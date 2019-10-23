Биатлонистка Подчуфарова может не успеть перейти в сборную Словении до начала сезона

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова может не успеть завершить процедуру смены спортивного гражданства для выступлений за сборную Словении до начала соревновательного сезона.
Биатлонистка Подчуфарова может не успеть перейти в сборную Словении до начала сезона
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

По словам председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца, которые передаёт ТАСС, вопрос с переходом 27-летней россиянки, вероятнее всего, решится не раньше января 2020 года.

Он отметил, что ассоциация приложит все усилия, чтобы спортсменка сумела как можно скорее начать соревноваться.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. 

Ранее сообщалось, что у Подчуфаровой и Екатерины Аввакумовой могут возникнуть сложности со сменой спортивного гражданства.

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