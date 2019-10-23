Биатлонистка Подчуфарова может не успеть перейти в сборную Словении до начала сезона

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова может не успеть завершить процедуру смены спортивного гражданства для выступлений за сборную Словении до начала соревновательного сезона.

По словам председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца, которые передаёт ТАСС, вопрос с переходом 27-летней россиянки, вероятнее всего, решится не раньше января 2020 года.

Он отметил, что ассоциация приложит все усилия, чтобы спортсменка сумела как можно скорее начать соревноваться.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что у Подчуфаровой и Екатерины Аввакумовой могут возникнуть сложности со сменой спортивного гражданства.