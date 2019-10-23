Биатлонистка Подчуфарова может не успеть перейти в сборную Словении до начала сезона
- © Александр Вильф
- РИА Новости
По словам председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца, которые передаёт ТАСС, вопрос с переходом 27-летней россиянки, вероятнее всего, решится не раньше января 2020 года.
Он отметил, что ассоциация приложит все усилия, чтобы спортсменка сумела как можно скорее начать соревноваться.
Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене.
Ранее сообщалось, что у Подчуфаровой и Екатерины Аввакумовой могут возникнуть сложности со сменой спортивного гражданства.