СМИ: У биатлонисток Подчуфаровой и Аввакумовой могут возникнуть сложности со сменой спортивного гражданства

Процесс смены спортивного гражданства российских биатлонисток Ольги Подчуфаровой и Екатерины Аввакумовой может быть значительно осложнён в связи с новыми правилами Международного союза биатлонистов (IBU).

Как сообщает ТАСС, согласно новому регламенту 27-летняя Подчуфарова может провести три года в «карантине», прежде чем начать выступать за сборную Словении. Этот срок может быть уменьшен на один год только в случае исключительного одобрения исполкомом IBU.

В свою очередь, переход Аввакумовой в сборную Сербии может сорваться, поскольку по новым правилам спортсмен старше 23 лет имеет право только один раз сменить национальную команду, что она уже сделала в 2017 году, перейдя в сборную Южной Кореи.

Отмечается, что ещё одна россиянка, 22-летняя Аделина Сабитова, изъявившая желание выступать за сборную Белоруссии, с подобными проблемами не столкнётся, поскольку новые правила перехода стали жёстче относительно спортсменов старше 23 лет.

Ранее сообщалось, что IBU рассмотрит вопрос восстановления СБР в декабре.