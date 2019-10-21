IBU рассмотрит вопрос восстановления СБР в декабре

Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) пройдёт в середине декабря.

Об этом сообщил член правления СБР Виктор Майгуров, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что заседание может пройти во время этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, запланированного на 13—15 декабря.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, но страна не может принимать состязания под эгидой IBU.

Ранее Владимир Драчёв высказал мнение, что ситуация вокруг РУСАДА помешала восстановлению СБР.