«Слишком рано выносить окончательный вердикт»: IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении статуса СБР

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался рассматривать вопрос о восстановлении статуса Союза биатлонистов России (СБР) на внеочередном конгрессе организации, который пройдёт 18—20 октября в Мюнхене. В пресс-службе IBU объяснили, что принимать окончательное решение «слишком рано». В ответ президент СБР Владимир Драчёв призвал сохранять спокойствие. Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая считает, что такое решение напрямую связано с несоответствиями в базе данных московской лаборатории, переданной WADA.

«Нет смысла уточнять, какие критерии не выполнены»

8 октября IBU окончательно заявил, что вопрос о восстановлении статуса СБР на внеочередном конгрессе в Мюнхене подниматься не будет.

«Представители IBU, входящие в состав рабочей группы по восстановлению Союза биатлонистов России, сообщили исполнительному комитету IBU о своей последней встрече с СБР и РУСАДА в Москве. Исполнительный комитет поддержал своё решение, принятое на предыдущем заседании, о том, что ещё слишком рано выносить окончательный вердикт о восстановлении СБР во время внеочередного конгресса», — заявили в пресс-службе IBU.

В ответ руководитель СБР Владимир Драчёв призвал болельщиков обойтись без лишних эмоций, но не стал подробно рассказывать о причинах отказа.

«В письме лаконично и чётко написано, что мы продолжаем работу, IBU надеется на дальнейшую плодотворную совместную деятельность СБР и IBU. Но на данный момент они видят, что пока рано восстанавливать СБР в правах, не все критерии полностью выполнены. Есть конкретика, но сейчас нет смысла уточнять, какие именно критерии не выполнены. Просто не всё ещё готово. Хотя они сами отмечают, что идёт плодотворная работа, а по некоторым вопросам — даже с опережением», — заявил функционер.

При этом он не подтвердил информацию о том, что отказ IBU связан с несоответствиями в базе данных московской антпидопинговой лаборатории, которые были переданы WADA.

«Увязывать решение исполкома только с этим я бы не стал. Мы ведь не присутствуем на заседаниях исполкома и не можем понять мнение каждого его члена, а получаем только письменную информацию. Не хотелось бы думать, что это связано с какой-то дополнительной информацией от WADA. Нам же нужно не ругаться с IBU, а с позитивом работать на восстановление, выполняя те критерии, которые мы должны выполнять. Мы работаем комплексно, подходя не только к ближайшему конгрессу IBU, а в целом к Олимпийским играм 2022 года», — добавил Драчёв.

«Это связано с историей по московской лаборатории и WADA»

А вот в РУСАДА предположили, что отказ IBU как раз связан с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявила заместитель генерального директора организации Маргарита Пахноцкая.

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«Я думаю, это связано с историей по Московской лаборатории и WADA, потому что когда наша рабочая группа заседала, в Токио как раз прошла встреча по данному вопросу. И информация оттуда уже была. Ну а так как существуют определённые общие пункты по дорожной карте, то всё взаимосвязано. Это не означает отрицания, просто вопрос с СБР ставится на паузу», — сказала Пахноцкая в интервью «Р-Спорт».

Четырёхкратный олимпийский чемпион и экс-руководитель СБР Александр Тихонов считает, что федерацию не восстановят в правах даже в следующем году.

«Я считаю, что это справедливо и никаких вопросов быть не может. Я встречался с президентом и первым вице-президентом IBU в Минске, обсудили вопросы. Эта команда Драчёва, Нуждова и Голикова никогда ничего не решит», — приводит слова Тихонова Sport24.

Тяжёлый процесс восстановления

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Федерация лишилась права выдвигать кандидатов в руководящие органы IBU. Также России было запрещено проводить международные турниры по биатлону. Вместе с тем отечественные биатлонисты продолжили выступление на Кубке IBU, Кубке мира и других крупных соревнованиях. Помимо этого они сохранили возможность выходить на старт под флагом своей страны.

Чтобы вернуть собственный статус, СБР требовалось выполнить 12 пунктов дорожной карты. И в международной федерации всякий раз отмечали прогресс в данном вопросе. Так, в сентябре руководитель IBU Олле Далин подчёркивал, что российской стороне осталось сделать совсем немного.

«Рабочая группа встречалась трижды, и в прошлые выходные они доложили исполкому IBU, что Россия достигла хорошего прогресса в вопросе выполнения 12 критериев для восстановления, но полностью они ещё не выполнены. Остаются незакрытыми ещё буквально пара критериев. Поэтому прямо сейчас говорить о возвращении СБР ещё слишком рано», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс».

В частности, не был окончательно решён вопрос о выплате IBU компенсации от СБР. Тогда же, в начале сентября, исполнительный директор Союза Сергей Голиков подчёркивал, что осталось выплатить ещё €150 тыс. из €700 тыс.