Драчёв — об отказе IBU рассматривать восстановление СБР: на решение повлиял комплекс причин

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал отказ конгресса Международного союза биатлонистов рассмотреть вопрос о восстановлении организации в правах.
Драчёв — об отказе IBU рассматривать восстановление СБР: на решение повлиял комплекс причин
  • РИА Новости

«Думаю, на решение повлиял комплекс причин. У нас есть 12 критериев, по которым мы работаем. По мнению IBU, работаем недостаточно продуктивно. Ситуация вокруг базы данных московской лаборатории на нас сейчас влияет меньше всего. В критериях говорится о передаче данных Всемирному антидопинговому агентству (WADA), что и произошло. Всё, на этом полномочия СБР исчерпаны», — цитирует Драчёва ТАСС.

Заседание исполкома СБР пройдёт с 18 по 20 октября в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что исполком IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении СБР.

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