Драчёв — об отказе IBU рассматривать восстановление СБР: на решение повлиял комплекс причин
- РИА Новости
«Думаю, на решение повлиял комплекс причин. У нас есть 12 критериев, по которым мы работаем. По мнению IBU, работаем недостаточно продуктивно. Ситуация вокруг базы данных московской лаборатории на нас сейчас влияет меньше всего. В критериях говорится о передаче данных Всемирному антидопинговому агентству (WADA), что и произошло. Всё, на этом полномочия СБР исчерпаны», — цитирует Драчёва ТАСС.
Заседание исполкома СБР пройдёт с 18 по 20 октября в Мюнхене.
Ранее сообщалось, что исполком IBU отказался рассматривать вопрос о восстановлении СБР.