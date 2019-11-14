Малышко выиграл первую контрольную гонку на сборе в Тюмени

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Дмитрий Малышко занял первое место в первой контрольной спринтерской гонке на сборе сборной России по биатлону в Тюмени.
Малышко выиграл первую контрольную гонку на сборе в Тюмени
  • РИА Новости

Биатлонист преодолел дистанцию 10 км за 25 минут 20,3 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второе место с одним промахом занял Кирилл Стрельцов, проигравший лидеру 27,5 секунды. Тройку замкнул Василий Томшин (+58,4), также допустивший один промах.

На основе результатов контрольных стартов будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Екатерина Юрлова-Перхт пропустит контрольные старты сборной России по биатлону.

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