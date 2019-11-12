Юрлова-Перхт пропустит контрольные старты сборной России по биатлону

Российская биатлониста Екатерина Юрлова-Перхт пропустит контрольные старты национальной команды на сборах в Тюмени.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Союза биатлонистов России, такое решение было принято по согласованию с тренерским штабом сборной.

Отмечается, что Александр Логинов и Евгений Гараничев выступят только в одной из двух запланированных контрольных гонок.

На основе результатов контрольных стартов, которые пройдут 14—16 ноября, будет сформирован окончательный состав сборной страны на первые три этапа Кубка мира.

Юрлова-Перхт, Логинов и Гараничев по итогам минувшего сезона уже гарантировали себе место в национальной команде.

Первый этап Кубка мира пройдёт в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

Ранее сообщалось, что украинская биатлонистка раскритиковала подготовку к отборочным стартам в России.