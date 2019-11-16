Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.

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Состав мужской команды выглядит следующим образом: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов. Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Лариса Куклина и Ирина Старых. Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. Ранее сообщалось, что Малышко выиграл первую контрольную гонку на сборе в Тюмени.