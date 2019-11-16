Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ
- © PETTER ARVIDSON, via www.imago-images.de
- globallookpress.com
Состав мужской команды выглядит следующим образом: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Лариса Куклина и Ирина Старых.
Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.
Ранее сообщалось, что Малышко выиграл первую контрольную гонку на сборе в Тюмени.