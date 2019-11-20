«Побеждать должен голос разума»: СБР изменил состав сборной России на первый этап Кубка мира по биатлону

Союз биатлонистов России утвердил состав национальной сборной на первый этап Кубка мира и изменил все спорные кадровые решения, которые предлагалось принять изначально вопреки критериям отбора. В частности, из ростера была исключена Ирина Старых. Отбывшая дисквалификацию Екатерина Глазырина поедет на Кубок IBU. Руководитель СБР Владимир Драчёв признал, что изначально не поддерживал инициативу тренеров, а известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в национальной команде не должно быть «блата и вседозволенности».

«Вернули всё в соответствие с критериями»

Новый сезон в биатлоне ещё не начался, а в сборной России уже произошёл грандиозный скандал. В конце октября СБР утвердил критерии, согласно которым должен был формироваться состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Однако, к удивлению болельщиков, тренеры в результате решили этими критериями не руководствоваться. В частности, в ростер попала Ирина Старых, которая не проходила централизованную подготовку со сборной, что являлось одним из главных условий. А отбывшей дисквалификацию Екатерины Глазыриной, напротив, в списке не оказалось, хотя она успешно выступила на специальных отборочных стартах в Тюмени.

Произошедшее вызвало серьёзный резонанс. Дошло до того, что даже вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за «такое решение». В свою очередь, руководитель СБР Владимир Драчёв указывал в сторону тренерского штаба, а в случае с Глазыриной объяснил всё пропуском двух допинг-тестов.

Но состав предстояло ещё утвердить на заседании правления СБР. И его итоги оказались достаточно неожиданными. Руководящий орган фактически отменил все предыдущие спорные решения. Во-первых, Старых была переведена в ростер на Кубок IBU. Во-вторых, туда всё-таки поедет Глазырина. В-третьих, в состав на Кубок мира включили Тамару Воронину, изначально пробившуюся туда по итогам контрольных стартов.

Таким образом, полностью состав сборной России на первые этапы КМ выглядит следующим образом.

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Тамара Воронина.

Драчёв, комментируя произошедшее, подчеркнул, что изначально выступал против изменений, которые так взбудоражили общественность.

«Я не поддерживал включение Старых в команду на Кубок мира, поскольку это могло внести непорядок в строй. В итоге мы сумели справиться с этой ситуацией и вернули всё в соответствие с критериями, чтобы в следующий раз тренерский штаб более внимательно и чётко относился к своим же предложениям для правления. Предложения о включении Старых и Глазыриной только для участия в Кубке IBU в сентябре исходили от самих тренеров — такие коррективы поступили от них после тренерского совета в Чайковском. Теперь же они собирались их нарушить. В нынешней ситуации отыгрывать назад было бы неправильно. Приняли решение оставить всё без изменений, ничего страшного не случится», — цитирует Драчёва ТАСС.

Главный тренер сборной Анатолий Хованцев также отметил, что окончательное решение по составу было за правлением СБР.

«Ничего критичного в этом нет, но с учётом того, что у нас на Кубке мира стартует пять человек, мы остаёмся вправе вызвать кого-то с Кубка IBU в случае болезни. Критерии этого не запрещают. Принятым решением я не удивлён, потому что именно правление должно окончательно определиться, утверждать предложенные списки или нет. А скажется или нет отсутствие Старых, будет видно уже по ходу соревнований, когда стартуют Кубок мира и Кубок IBU. Сейчас об этом рано говорить», — цитирует Хованцева ТАСС.

«Я жду наград. Медали будут»

Прокомментировал итоги заседания и известный комментатор Дмитрий Губерниев, который изначально жёстко раскритиковал СБР и тренерский штаб национальной команды за нарушение собственных критериев.

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«Свежие биатлонные новости! СБР изменил состав биатлонной сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU! Воронина в основе, Старых и Глазырина едут на IBU. За что я люблю демократию в спортивных федерациях: у президента, губернатора или министра один голос! И побеждать должен не голос блата и вседозволенности, а голос разума! Мы формируем сборную великой спортивной страны!» — написал Губерниев в Telegram-канале.

При этом журналист жёстко подшутил над Хованцевым.

«Анатолий Николаевич Хованцев! Как же вы теперь родину в биатлонных эстафетах защищать будете? Без Ирины Старых? Неужели сами на старт выйдете в женском платье, как А.Ф. Керенский в 1917-м?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Теперь, когда состав сборной России наконец утверждён, команда может начать спокойно готовиться к первому этапу Кубка планеты в Эстерсунде, который стартует уже 30 ноября. Между тем в тренерском штабе ждут от биатлонистов завоевания наград в Швеции.

«Для меня это отчасти новый опыт. В прошлом году я ездил только на североамериканские этапы Кубка мира. Но отмечу, что подготовка к этому сезону у нас была более гармоничной. Провели хорошие сборы на лыжах в Австрии и Тюмени, тогда как год назад на глетчере в Рамзау снега почти не видели. А после и в финском Контиолахти тоже были проблемы с трассой, и как таковой предсоревновательной практики спортсмены не получили. Так что теоретически можем рассчитывать на более высокие результаты, чем на старте Кубка мира в прошлом сезоне. Я тоже жду наград. Медали будут», — приводит слова старшего тренера мужской сборной Сергея Белозёрова «Тюменская арена».

Однако серьёзной проблемой для команды может стать отсутствие лидера Александра Логинова, у которого диагностировано воспаление связки. Но, по словам Белозёрова, уроженец Саратова всё же должен успеть восстановиться. В настоящее время он проходит медикаментозное лечение и тренируется по индивидуальному графику.