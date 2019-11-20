Губерниев обратился к тренеру сборной России по биатлону Хованцеву

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к главному тренеру сборной России Анатолию Хованцеву после утверждения состава национальной команды Союзом биатлонистов России (СБР).
Губерниев обратился к тренеру сборной России по биатлону Хованцеву
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Анатолий Николаевич Хованцев, как же вы теперь Родину в биатлонных эстафетах защищать будете без Ирины Старых? Неужели сами на старт выйдете в женском платье, как А.Ф. Керенский в 1917-м?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Изначально Старых, согласно решению тренерского штаба, должна была участвовать в этапе Кубка мира, но в СБР перевели её в состав для Кубка IBU.

Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в шведском Эстерсунде. Кубок IBU же стартует 28 ноября в норвежском Шушене.

Ранее Губерниев отреагировал на состав сборной России по биатлону.

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