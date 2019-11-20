Губерниев отреагировал на состав сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал составы сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в новом сезоне.
Губерниев отреагировал на состав сборной России по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«СБР изменил состав биатлонной сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU! Воронина в основе, Старых и Глазырина едут на IBU. За что я люблю демократию в спортивных федерациях: у президента, губернатора или министра один голос! И побеждать должен не голос блата и вседозволенности, а голос разума! Мы формируем сборную Великой спортивной страны!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что увидел, как руководство СБР проявило характер в отношении формирования состава.

Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в шведском Эстерсунде. Кубок IBU же стартует 28 ноября в норвежском Шушене.

Ранее СБР утвердил состав сборной России на первый этап Кубка мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить