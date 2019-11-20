Губерниев отреагировал на состав сборной России по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал составы сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU в новом сезоне.

«СБР изменил состав биатлонной сборной на этапы Кубка мира и Кубка IBU! Воронина в основе, Старых и Глазырина едут на IBU. За что я люблю демократию в спортивных федерациях: у президента, губернатора или министра один голос! И побеждать должен не голос блата и вседозволенности, а голос разума! Мы формируем сборную Великой спортивной страны!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что увидел, как руководство СБР проявило характер в отношении формирования состава.

Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в шведском Эстерсунде. Кубок IBU же стартует 28 ноября в норвежском Шушене.

Ранее СБР утвердил состав сборной России на первый этап Кубка мира.