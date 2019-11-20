СБР утвердил состав сборной России на первый этап Кубка мира

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Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав национальной команды на первый этап Кубка мира в новом сезоне.
СБР утвердил состав сборной России на первый этап Кубка мира
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба СБР, в состав мужской команды включены Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Матвей Елисеев. 

В соревнованиях женщин выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Тамара Воронина.

Помимо этого, стали известны составы на Кубок IBU.

Мужскую команду будут представлять Карим Халили, Василий Томшин, Андрей Вьюхин, Кирилл Стрельцов, Евгений Сидоров, Александр Поварницын и Ильназ Мухамедзянов.

У женщин защищать честь сборной будут Ирина Старых, Екатерина Глазырина, Анастасия Гореева, Полина Шевнина, Ирина Казакевич, Наталья Гербулова и Анастасия Поршнева.

Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в шведском Эстерсунде. Кубок IBU же стартует 28 ноября в норвежском Шушене.

Ранее сообщалось, что Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU.

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