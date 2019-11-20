Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

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Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СБР.

Таким образом, изначально не попавшая в национальную команду Екатерина Глазырина сможет выступить на Кубке IBU. Также в нём примет участие Ирина Старых, которая, по мнению тренерского штаба, должна была быть включена в состав на КМ.

Первый этап Кубка мира по биатлону начнётся 30 ноября в шведском Эстерсунде, а 28 ноября в норвежском Шушене стартует Кубок IBU.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал безобразием ситуацию с отбором в сборную.

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