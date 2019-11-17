Тихонов: ситуация с отбором в сборную — полное безобразие

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал состав сборной России на Кубок мира.
Тихонов: ситуация с отбором в сборную — полное безобразие
  • РИА Новости

«Эта ситуация с отбором в сборную — полное безобразие. На Кубок мира и Кубок IBU должны ехать только сильнейшие. Должен быть чёткий критерий отбора, как раньше: кто выступит успешно на «Ижевской винтовке» — тот и будет в сборной. Но нынешнее руководство СБР делает всё, что захочет. Я предупреждал об этом, когда уходил с поста президента, что в будущем будет именно так. Я бы ещё обратил внимание на бездействие Министерства спорта и Олимпийского комитета России. Тратятся их деньги на подготовку спортсменов, но с отбором в сборную творится безобразие», — сказал Тихонов RT.

Ранее Хованцев объяснил выбор состава сборной России по биатлону на Кубок мира.

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