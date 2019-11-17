Хованцев объяснил выбор состава сборной России по биатлону на Кубок мира

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил несоответствия результатов отборочных стартов на сборе в Тюмени и состава национальной команды на первые этапы Кубка мира.

«Что касается женщин, то при определении состава учитывался факт, что на первом этапе Кубка мира будет большое количество эстафет. Это важные очки для возвращения России максимальной квоты. Потому и взяли Ирину Старых. По замене Кирилла Стрельцова в составе на Кубок мира на Эдуарда Латыпова особых дискуссий не было. Во-первых, сам Кирилл сказал, что сначала лучше поехать на Кубок IBU. А Латыпов был лидером по ходу отборочных гонок в Тюмени. В первом спринте он долго пробыл на стойке, возможно, стресс из-за первого старта. А во второй гонке Эдуард чувствовал себя увереннее. Мы готовимся к борьбе за призовые места. Я уже говорил, что в Эстерсунде будет немало эстафет. На них возлагаем особые надежды. Плюс в личных стартах верим в Логинова, Гараничева, Малышко», — цитирует Хованцева «Тюменская арена».

Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.

Ранее стало известно, когда СБР утвердит состав сборной России на этапы КМ и Кубка IBU.