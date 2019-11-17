Хованцев объяснил выбор состава сборной России по биатлону на Кубок мира
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- РИА Новости
«Что касается женщин, то при определении состава учитывался факт, что на первом этапе Кубка мира будет большое количество эстафет. Это важные очки для возвращения России максимальной квоты. Потому и взяли Ирину Старых. По замене Кирилла Стрельцова в составе на Кубок мира на Эдуарда Латыпова особых дискуссий не было. Во-первых, сам Кирилл сказал, что сначала лучше поехать на Кубок IBU. А Латыпов был лидером по ходу отборочных гонок в Тюмени. В первом спринте он долго пробыл на стойке, возможно, стресс из-за первого старта. А во второй гонке Эдуард чувствовал себя увереннее. Мы готовимся к борьбе за призовые места. Я уже говорил, что в Эстерсунде будет немало эстафет. На них возлагаем особые надежды. Плюс в личных стартах верим в Логинова, Гараничева, Малышко», — цитирует Хованцева «Тюменская арена».
Первый этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде.
Ранее стало известно, когда СБР утвердит состав сборной России на этапы КМ и Кубка IBU.